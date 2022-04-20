佔區大清洗 俄扶植領袖搜捕異見者

鋪電纜接網絡 教師被帶往「再認證」

在南部城市梅利托波爾（Melitopol），居民稱當地許多公共建築物現飄揚着俄羅斯國旗，俄國安全部隊在街上巡邏，檢查站也有俄兵，他們會檢查民眾的身分證明文件並查看手機內容。俄軍上月帶走梅利托波爾市長費多羅夫（Ivan Fedorov），並任命一名親俄政客為市長。費多羅夫其後在一次換囚中獲釋。

俄羅斯佔領當局稱，他們會尋求將俄羅斯盧布成為當地法定貨幣，並設立教授俄羅斯課程的學校。費多羅夫稱，梅利托波爾現在透過一條克里米亞的光纖電纜連接俄羅斯的互聯網。克里米亞領導人阿克肖諾夫（Sergey Aksyonov）表示，烏克蘭南部佔領區的教師將被帶到克里米亞的「再認證營」（requalification camps），好讓他們在課堂上遵循俄羅斯標準的教學。

在另一南部城市赫爾松，俄軍在當地的政府行政大樓設立總部，並還拆除了一座紀念2014年示威中喪生的100名烏克蘭人的紀念碑。赫爾松市長稱，俄軍進入數據庫，取得自2014年頓巴斯衝突以來曾在那裏作戰的軍人、領土防衛志願者和其他潛在敵人的資料，利用這些名單在全市作突擊搜查。

烏克蘭總統澤連斯基周日譴責俄軍在佔領區設立酷刑室，並綁架地方官員及任何被視為對當地社區有影響力的人。

（華爾街日報）