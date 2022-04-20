頓巴斯大戰揭幕 俄變陣存兩隱憂 汲教訓猛攻要塞 天氣問題兵員受限成掣肘

俄軍3月底撤出基輔周邊和北部多個地區，並宣布將把焦點重新放在頓巴斯地區。烏克蘭國家安全委員會主席丹尼洛夫表示，俄方攻勢從周一上午開始在頓涅茨克、哈爾科夫和盧甘斯克地區的整個前線展開，嘗試突破烏軍防線。

烏指俄欲4．24前奪兩州送普京

俄軍周一佔領了盧甘斯克的克列緬納亞鎮（Kreminna），當地官員稱戰鬥持續了3天，俄軍用了大量裝甲車攻擊該鎮。佔領克列緬納亞，令俄軍企圖奪下頓涅茨克州臨時首府克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）邁進一步。克列緬納亞位於克拉馬托爾斯東北約50公里。

儘管俄羅斯總統普京表示，「解放」頓巴斯是莫斯科的主要目標，但烏克蘭官員擔心，新的攻勢可能預示俄軍將在烏克蘭其他地區發動更多攻擊奪取領土。丹尼洛夫說： 「普京並沒有改變摧毁我們這個國家及我們政治領導層的目標。」他說，俄軍企圖在4月24日東正教復活節前佔領整個頓涅茨克和盧甘斯克地區，作為送給普京的「禮物」。

美國國防部官員周一表示，華府認為俄羅斯正從在烏克蘭北部的後勤補給失敗中汲取教訓，並將有關經驗應用在烏克蘭東和南部的新攻勢中。他稱，過去幾天，俄軍在烏東和南部增加了11個營級戰術群，並一直向頓巴斯地區運送重型火炮、指揮和控制裝備以及空中設備支援。美國估計，目前部署在兩區的營級戰術群已增至76個。

分析：俄軍深淺層包圍兩選項

莫斯科上月聲稱，已控制93%盧甘斯克及54%頓涅茨克地區，其部隊將嘗試包圍區內餘下的烏軍。頓巴斯目前估計約有5000烏軍。控制頓巴斯將使莫斯科能夠建立一條通往克里米亞的南部走廊。美國智庫華盛頓戰爭研究所（ISW）最新戰况分析指出，俄軍向多個頓巴斯地區的關鍵地點猛烈炮轟，企圖奪取頓涅茨克和盧甘斯克兩州全境。

另一智庫戰略與國際研究中心（CSIS）研究員、澳洲退役陸軍少將瑞安在Twitter發文分析，俄軍有深層包圍或淺層包圍兩個選項。前者是從哈爾科夫到第聶伯羅（Dnipro）建立縱深較大的包圍，擊敗烏東守軍後奪取整個第聶伯羅以東的烏克蘭土地，這將是俄國重大勝利。但他認為，考慮到俄軍現時的能力，最可能的行動方針是從伊久姆（Izyum）到馬里烏波爾建立較淺的包圍網釘住烏軍，目標是完全奪下頓涅茨克和盧甘斯克兩州，連同在烏南奪得的土地，便可聲稱達成這次「特殊軍事行動」目標。

鋼鐵廠匿千平民 疑遭地堡彈轟炸

其他戰線方面，俄羅斯空軍周一空襲烏克蘭西部利沃夫市附近一個後勤中心，摧毁大量存放在那裏的外國製武器，指那些武器都是過去6天從歐美運抵。被圍困多個星期的東南部城市馬里烏波爾，市議會周一表示，有約上千平民躲在地下避難所的亞速鋼鐵廠，被俄軍投擲重型地堡炸彈。

在頓巴斯地區作戰，對俄軍來說有一定地利優勢，一來補給線較短，二來平原較多，俄軍應較有機會避免打城市戰。但隨着春季到來，優勢也可能變成劣勢，春雨勢令泥地變成泥濘，坦克和裝甲車難以行駛。一名美國國防官員向傳媒吹風時稱，泥土會更鬆軟會令俄軍只能留守高速公路，低能見度則會妨礙俄軍掌控制空權。

前嘗挫敗 俄士氣兵源問題待解決

另一問題是，俄軍此前已死傷慘重，坦克和裝甲車合共損失相信約2500輛，士氣也明顯低落。對比開戰時俄軍有130個營級戰術群，目前在烏東可供綽號「敘利亞屠夫」的主帥德沃爾尼科夫（Alexander Dvornikov）調動的數量只剩略多於一半。頓巴斯的親俄分離主義武裝已在其控制地區加緊徵兵，但分析指這也不是長久之計。

（衛報/CNN/金融時報/法新社）

（俄軍侵烏）