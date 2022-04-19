馬林勒龐涉挪公款細節曝光 質疑選舉抹黑

Mediapart引述OLAF全長116頁報告公開部分內容。OLAF指馬林勒龐2004至2017年任歐洲議會議員時，個人挪用近13.7萬歐元（約116萬港元）歐盟資金，文件亦指其父勒龐、她的前伴侶兼前RN副主席阿利奧（Louis Aliot）、RN成員戈爾尼施（Bruno Gollnisch）涉挪用公款。

歐洲議會轉交調查反欺詐

報道指馬林勒龐2010年為13名黨員出席「歐洲地區與金融危機」會議申請報銷5000歐元（約4.23萬）的酒店開支，惟一名參加者去信歐洲議會，稱該會議是討論黨內主席職位。該匿名人士向調查員透露，馬林勒龐曾掛起歐盟旗幟作拍照之用，然後她指示同事「把那垃圾收起來」。

路透社周日引述消息報道，歐洲議會發現部分違規情况後，轉交OLAF跟進。

馬林勒龐代表律師稱對OLAF行事方式感失望，強調部分報道內容是逾10年前舊事，質疑報道時機。法國檢察官周日表示會檢視有關報告，歐洲議會亦表示會嘗試追回有關款項。RN主席巴爾代拉周日表示，法國民眾不會被歐盟及歐盟機構干預大選及打擊馬林勒龐的企圖所愚弄。

已在第一輪大選投票出局的極左候選人梅朗雄，周日公布一項約21.5萬名支持者參與的訪問結果，有逾66%稱不會投票或投廢票，僅約33%表示會投給馬克龍。

（衛報/路透社/法新社）