沙特涉軟禁也門總統逼交權 WSJ：利雅得盼鄰國洗牌結束亂局

也門總統哈迪4月7日忽然宣布將總統權力，交予代表不同也門派系的8人總統委員會。《華爾街日報》前天報道，依據沙特與也門官員所說，當今沙特實際掌舵的王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）在那星期與一班也門政客舉行了利雅得會議，其間穆罕默德給了哈迪一份表示會交權的書面法令，並告訴哈迪，也門的其他領袖俱認為他是時候交出權力。

報道指，沙特官員威脅公開哈迪涉嫌貪污的證據，逼他放棄權力。哈迪如今在利雅得的寓所形同軟禁，不能使用電話，有一些也門官員可與哈迪見面，但須先得沙特當局批准。一名沙特官員稱，多個親政府的也門派系對哈迪的和談能力失去信心，要求利雅得勸說他辭職。不過該官員否認沙特逼迫哈迪，也否認將之軟禁，「沙特的角色僅止於向哈迪傳達參與也門內戰和談的也門各派系的共同願望」。也門總統辦公室主任、總統委員會副主席阿利米（Abdullah al-Alimi）否認哈迪受軟禁，但承認要花一些時間才能跟對方通上電話。

現年76歲的哈迪於也門爆發內戰前的2012年2月，通過僅得他一名候選人的選舉當選總統。在其任期原定屆滿的2014年，伊朗支持的胡塞武裝起兵對抗也門政府，哈迪延任。2015年他一度請辭後又留任直至新一輪選舉，同年流亡，在沙特政府提供的利雅得寓所生活至今。

撤除民選總統職務惹質疑

沙特於2015年3月率海灣聯軍介入協助哈迪政府對抗，使內戰持續至今，引發重大人道危機，亦威脅到沙特與美國的邦交。《華爾街日報》說，沙特促使哈迪撤職旨在團結也門各反胡塞派系，以便開啟新和談或攻勢。

《華爾街日報》未能聯絡上哈迪。哈迪的前任新聞秘書稱撤除哈迪職務，違反憲法兼剝奪了投票選他的也門人的選舉權。

（華爾街日報）