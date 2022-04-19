俄稱助6萬人越境脫險 烏指4萬人被迫

12歲女疑成莫斯科宣傳戰棋子

奧別金斯基（Kira Obedinsky）自幼喪母，父親在3月17日俄軍入侵南部城市馬里烏波爾時被槍殺。幾日後，父親的女友帶同奧別金斯基嘗試逃走，但被地雷炸傷後，奧別金斯基被送往東部頓涅茨克地區一家醫院，該地區由親俄武裝控制。頓涅茨克官員曾致電叫奧別金斯基的祖父去認領孫女，但因戰事無法成行，他與醫院聯絡，被告知奧別金斯基將被送往俄羅斯的孤兒院。

報道稱，俄羅斯傳媒播放奧別金斯基開心地談論她獲准致電祖父的影片，主持人稱這是奧別金斯基未被綁架的「證據」，指是「烏克蘭的謊言」。不過，其祖父表示收到孫女一段錄音，對方泣說：「好久沒見到你了。我想哭。」

聯合國難民署指出，自俄侵烏以來有超過43.3萬名烏克蘭難民抵達俄羅斯，烏國官員表示，數千人被強行驅逐到俄羅斯，並被送往偏遠地區。烏克蘭總統澤連斯基接受CNN訪問，指控俄羅斯強迫成千上萬馬里烏波爾的人進入俄羅斯，「我們不知道他們在哪裏，他們沒有留下任何文件，其中包括數千名兒童，我們想知道他們發生了什麼事」。

俄羅斯斥強制驅逐的說法是謊言，反指烏克蘭阻礙平民「撤離」到俄羅斯。CNN採訪了包括馬里烏波爾居民在內的一些烏克蘭人，他們說他們只有兩個選擇：去俄羅斯，否則就要死。有人表示，俄軍和頓涅茨克人民共和國的士兵突然進入防空洞，命令所有人立即離開，其中5人最終被送到俄羅斯，3人後來逃脫。

美烏指控俄「過濾營」篩查平民

烏克蘭和美國官員及獨立人權觀察員表示，俄羅斯和分離主義部隊正透過所謂「過濾營」（filtration camps）處理數以萬計烏克蘭平民，他們在那裏會接受生物識別篩查，手機和身分證明文件被沒收，到埗後獲提供新的身分證明文件。

（CNN）

（俄軍侵烏）