僱傭兵不享戰俘待遇 俄定義一刀切

俄烏皆招募非正規軍助戰

烏克蘭總統澤連斯基在2月27日、即俄軍入侵第4天，宣布成立一支外籍兵團，以整合已在烏克蘭和打算到當地協助對抗俄軍的外國人，10天後收到來自52個國家約2萬宗申請。「外籍兵團」拉雜成軍，這些外國人多因不滿俄軍入侵而自願助烏，初時就傳出他們各自為政，武器、訓練欠奉，與國際法定義是獲某國政府高薪聘請的專業軍事人員、往往以個人利益為出發點，有頗大差異。不過，俄國防部早於3月3日表明，這些烏克蘭的外國志願者都是僱傭兵，無一會被當作可獲國際法享有戰俘地位的士兵，會以罪犯形式受審。

然而，確有西方僱傭兵組織出高價請精英作戰人員入烏抗俄。英國《泰晤士報》上月初報道，有私人公司出價日薪2000美元（約1.56萬港元），招聘有最少5年在東歐軍事經驗、精於監測、能在毋須支援下作拯救行動和熟悉蘇式武器者。

俄羅斯也被指派遣僱傭兵進入烏克蘭作戰，包括在敘利亞內戰中惡名昭彰、獲官方資助的私人軍事企業瓦格納（Wagner Group）千人兵團。英國廣播公司（BBC）上月報道，俄羅斯透過社交平台和私人通訊群組，為瓦格納招攬人員入烏戰鬥，並直言歡迎有犯罪紀錄、有債務在身和被禁加入其他僱傭兵組織者加入。

（外交政策/泰晤士報/BBC）

（俄軍侵烏）