俄俘虜前英兵 烏戰外援惹關注 俄指烏招募63國逾6800「僱傭兵」 已殲千人

烏克蘭政府為應對俄軍入侵，曾公開表示會對願助烏抗俄的外國人提供免簽證入境，與此同時俄方亦被指派遣僱傭兵入烏作戰（見另稿）。俄國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）周日聲稱烏克蘭從2月底戰事以來僱用逾6000名外國僱傭兵，多數來自波蘭，有1717人，另有約1500人來自美國、加拿大及羅馬尼亞；來自英國和格魯吉亞各有300人，來自土耳其控制的敘利亞地區則有193人。科納申科夫指俄軍已殺死1035名僱傭兵，另有912人逃離烏克蘭。

上周六（16日）晚，有俄羅斯傳媒發布一段被擒英籍士兵的片段。該名士兵為48歲前英兵平納（Shaun Pinner），他在片中自報姓名及稱自己為英國公民，在馬里烏波爾被擒。狀似疲勞、身上有瘀傷的他指自己隸屬烏克蘭海軍陸戰隊第36旅第一營，「我在馬里烏波爾戰鬥了5至6周，現身處頓涅茨克人民共和國」。平納在英國皇家盎格魯軍團服役多年，《衛報》指他4年前搬到烏克蘭，與妻在頓巴斯生活。未知片段何時拍攝及他如何被擒，他在1月接受《星期日郵報》訪問時稱要保護家人及當地，亦表達對可能被擒的憂慮。

平納的28歲友人兼前英兵阿斯林（Aiden Aslin）同樣在馬里烏波爾作戰，上周相信因彈藥耗盡而被俘虜。俄國RT電視台上周發布阿斯林的片段，他稱在一開始就參與戰鬥，「烏克蘭曾是正義一方，但最終我看到他們沒作出結束戰鬥的正確決定」。

兩前英兵出鏡促俄烏換囚

俄國國營電視台VGTRK周一（18日）又以訪問形式發放平納與阿斯林的影片，電視台主持播出烏克蘭親俄政客梅德韋丘克（Viktor Medvedchuk）之妻上周呼籲俄方用兩兵與烏換回其丈夫的片段，平納與阿斯林亦要求用他們跟梅德韋丘克作交換。烏克蘭的安全部門周一亦發布梅德韋丘克的新影片，他在片中表示，希望俄總統普京和烏總統澤連斯基用他交換在馬里烏波爾的烏克蘭守軍及居民。

阿斯林的家人上周曾指俄方片段是宣傳伎倆，但其母呼籲普京遵守《日內瓦公約》條款，指兒子以烏國現役士兵身分作戰，因此是戰俘，須受人道對待。

（衛報/塔斯社/法新社）

（俄軍侵烏）