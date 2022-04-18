朝疑試射新型戰術核武系統 車載導彈 韓推測KN-23改良版

朝中社昨報道，這款新戰術制導武器提升了前線遠距炮兵部隊的攻擊力，加強了戰術核武運用的效益和火力。金正恩還指示官員「加強國家防衛力和核戰鬥力」。韓國聯合參謀本部昨晨表示，偵察到朝鮮於上周六（16日）傍晚6時，從咸鏡南道咸興一帶向東面海域，發射了兩枚飛行物。其飛行高度最高約為25公里，最高時速低於4馬赫，飛行了約110公里。

韓方專家分析認為朝鮮試射的是新型地對地戰術短程彈道導彈，其形似朝鮮KN-23，但噴嘴較一般制導導彈大，而導彈體型又較採用同大小噴嘴的導彈小。KN-23是朝鮮2018年設計的固體燃料戰術彈道導彈，可裝載500公斤彈頭，射程估計450公里至600公里。韓國分析認為，朝鮮前天試射的導彈可使用裝有兩個發射管的移動式導彈發射車（TEL）發射，可能對KN-23作了改良。

金正恩罕有現場觀看短程導彈試射

戰術核武器核爆威力和射程較小和較短，這類核武器主要用於對付單純戰場軍事目標和支援目標，例如運輸系統和供電網等。戰略核武器殺傷力大得多，打擊目標可大到整個城市。

卡內基國際和平基金會核政策項目資深研究員潘達（Ankit Panda）認為，朝鮮前天試射的似乎是該國首款戰術核武器投射系統。他同時指出金正恩鮮現場觀看短程導彈試射，這是兩年餘以來的第一次，而朝鮮豐溪里核試驗場有運作迹象，兩者似有關連。

韓國21世紀軍事研究所研究員劉成燁認為，朝鮮為使陸軍炮兵部隊採用戰術核武和保有精準攻擊能力，正實行小型固體燃料彈道導彈測試。

美韓官員和專家分析普遍推測，朝鮮不久將第7次核試，並尋求將核彈頭小型化以安裝在洲際彈道導彈上。金正恩去年1月的黨會議上，敦促提升核技術發展，製作「小型、輕型和標準」核武，使之「成為戰術武器」。

美國國務院朝鮮事務特別代表金星容周一抵首爾，就朝鮮近期的武器測試活動，與韓方商討。韓國和美國周一起舉行為期9天軍事演習，以電腦模擬模式展開防禦指揮訓練。朝鮮繼上周五過了紀念建國領袖金日成冥壽的「太陽節」，下周一便是建軍節，其間會否有大閱兵和挑釁活動，備受關注。

（路透社/法新社/Newsis）