海軍總司令晤「莫斯科」號倖存船員

可載員500 僅120人片中現身

烏克蘭上周表示「莫斯科」號遭烏方反艦導彈擊中損毁，美國國防部官員其後亦指軍艦被兩枚烏克蘭「海王星」導彈擊沉，造成傷亡，烏國相信該艦艦長已喪生。俄方否認「莫斯科」號中彈，稱是該艦起火引致彈藥庫爆炸，原因待查，而該艦被拖往港口時於風浪中沉沒。俄方指艦上約500船員被送往克里米亞半島港口城市塞瓦斯托波爾（Sevastopol），沒提及傷亡。烏克蘭專家上周五曾稱，「莫斯科」號可能搭載兩枚核彈頭，其爆炸沉沒可能導致核子與輻射意外，即美軍定義的「斷箭」（Broken Arrow）事件。

據俄羅斯國防部上周六在其facebook專頁發布的無聲片段，可見一班軍人列隊接受葉夫梅諾夫檢閱，葉夫梅諾夫身旁另有兩名軍官陪同。帖文稱葉夫梅諾夫和黑海艦隊司令部在塞瓦斯托波爾接見「莫斯科」號船員，他們將繼續在海軍服役，指該艦傳統會被保存及延續。該片段拍攝時間不明，《紐約郵報》指片中船員和軍官為數約120人，報道又指上周六有數十人在該市悼念沉船和喪生的「莫斯科」號船員。惟俄軍並未發布過救援船員的照片。

俄再折將 疑第8名將領身亡

另外，俄羅斯塔斯社上周六報道，證實第8軍團副司令弗羅洛夫在對烏行動中身亡，並已在聖彼得堡落葬。報道引述聖彼得堡市長別格洛夫（Alexander Beglov）指弗羅洛夫參與在烏克蘭頓巴斯地區的軍事行動，但未有再加說明。

（BBC/福布斯/紐約郵報）

（俄軍侵烏）