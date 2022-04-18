烏首富誓不俄佔區內設廠生產

擁馬里烏波爾兩大鋼鐵廠

《華爾街》引述法國數據公司Masae Analytics分析今年2月20日至4月5日的衛星拍攝監察，發現馬里烏波爾「亞速」（Azovstal）和「伊里奇」（Illich）兩大鋼鐵廠所在地區建築損毁嚴重。該報又指市內卡利米烏斯河（Kalmius River）左岸是最孤立的地區，其右岸亦因俄軍炮擊導致通訊網絡被毁。衛星分析亦顯示，馬里烏波爾西部邊陲經歷俄軍密集轟炸，大批民房被毁。

擁「亞速」和「伊里奇」兩大鋼鐵廠的烏克蘭首富阿克梅托夫（Rinat Akhmetov）上周五透過路透社發聲明，指旗下烏克蘭最大鋼鐵製造商Metinvest將不會在俄軍佔領下從事生產，表示馬里烏波爾圍城戰已令烏克蘭全國30%至40%的鋼鐵產能停頓。阿克梅托夫又承諾「將回復生產，但條件是馬里烏波爾仍屬於烏克蘭」。他指「馬里烏波爾一直亦永遠將是烏克蘭城市」，有信心旗下烏克蘭最大私人企業能領導重建該市以至整個烏克蘭，並引述官員稱戰爭已造成高達1萬億美元（約7.8萬億港元）損失。

（華爾街日報/路透社）

（俄軍侵烏）