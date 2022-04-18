部署冷戰時代圍堵政策 拜登國安戰略俄中並防

西方國家領袖都不太敢猜測烏克蘭危機如何發展，不過歐美國家採取制裁、軍備支援烏克蘭、部署士兵到北約東翼國家以應對即時危機之同時，都在制定長遠策略。其中美國總統拜登遲遲未公布的首份國家安全戰略報告，原本預期內容聚焦中國和美國內革新，現在卻可能會大幅修改。美國防部上月以保密方式提交國會的新國防戰略文件，亦將俄羅斯對歐洲的挑戰與中國威脅列為優先事項。

蘇利文不諱言欲削弱孤立俄羅斯

北約今年6月在西班牙馬德里舉行峰會時，會公布自2010年以來新一份「戰略概念」文件。北約當年表示「尋求與俄羅斯建立真正戰略伙伴關係」，不過本月較早時北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在記者會上稱：「之前努力爭取過與俄羅斯作有意義對話，但這並不是一個選項。」美國國安顧問蘇利文上周日接受全國廣播公司節目訪問時說：「最終我們希望看到自由獨立的烏克蘭、被削弱和孤立的俄羅斯，以及更強大、團結和堅定的西方陣營。我們相信3個目標就在眼前。」

北約領袖與俄羅斯1997年簽訂《共同關係、合作暨安全基本協議》，承諾在歐洲-大西洋地區建立持久和包容的和平、尊重各國主權、和平解決爭端等。這些承諾此後屢受考驗，其中一次是2014年俄羅斯吞併克里米亞半島。雖然事後西方對俄實施制裁，但基於經濟及能源需要，歐美與俄的關係仍然恢復過來。及至上月北約緊急峰會，斯托爾滕貝格指「領袖同意重置我們的長期威懾和防禦態勢」，指俄羅斯已背離那份基本協議。

歐美內分歧 法德政客促續對話

然而並非所有歐美國家都支持長遠孤立俄羅斯的政策。在法國，將於下周日（24日）跟總統馬克龍在大選第2輪對決的極右「國民聯盟」領袖馬林勒龐，就提出北約跟俄羅斯和解，並重申她若當選，會讓法國退出北約的綜合軍事司令部。德國國內亦有意見支持與俄羅斯政府的對話大門繼續敞開，以促進最終和解。

（華盛頓郵報）

（俄軍侵烏）