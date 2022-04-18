馬里烏波爾殘兵頑抗 死線未投降 烏總統堅拒割地換俄停戰 警告和談告終

俄羅斯國防管理中心主管米辛采夫（Mikhail Mizintsev）上周六發聲明表示：「鑑於亞速綱鐵廠的災難情况並出於純粹人道理由，俄軍提出可讓（烏軍）民族主義軍事部隊和海外傭兵終止敵對狀態，自莫斯科時間4月17日上午6時起放下武器。所有放下武器者的生命將得到保障。」俄方提出停火協議，稱如果亞速綱鐵廠內的殘餘烏軍放下武器，舉白旗，則可撤出，安全獲保證。

俄稱400西方傭兵助烏守城

馬里烏波爾市長顧問安德里烏先科（Petro Andriushchenko）在通訊軟件Telegram表示，縱使俄方為烏軍剩餘部隊開設「投降走廊」，但守軍將繼續堅守防線。他又指俄軍的敵對行為非只限於亞速鋼鐵廠，俄軍與那裏的烏軍交戰期間，亦同時重火力轟炸私人民居。另一方面，俄羅斯國防部聲明稱，截取的無線電通訊顯示基輔政權禁止就投降談判。俄方強調如遭遇進一步抵抗，鋼鐵廠區內的烏軍及傭兵將全被殲滅，但昨似乎暫未展開掃蕩行動。俄方稱從早前被俘的烏軍口中得知，廠區內除烏軍外，尚有近400名來自歐洲各國和加拿大等地的僱傭兵。

俄國防部上周六較早前在網上發文，宣稱已完全清除整個馬里烏波爾市區內的烏軍部隊，對方只有小量士兵仍滯留在亞速鋼鐵廠，指他們活命的方法只有自願放下武器並投降。文章又稱直至當天為止，烏軍在馬里烏波爾共損失了超過4000人，另有1464名烏軍人員投降。

小量烏兵滯守亞速鋼鐵廠

亞速鋼鐵廠位於馬里烏波爾東南部，位臨亞速海。路透社指其佔地逾11平方公里，建有熔爐、各式建築和鐵路路軌，被喻為該城「要塞」。

烏克蘭外長庫列巴周日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問，稱馬里烏波爾的形勢可能會成為烏俄談判的「紅線」。

烏總統澤連斯基上周六接受網媒《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）訪問則說：「殲滅我們（在馬里烏波爾）的軍隊和士兵，將令（烏俄之間的）任何談判終結。」他強調即使「陷入僵局」，也「不會以領土或人命作為談判籌碼」。澤連斯基又指馬里烏波爾的形勢嚴峻，士兵與傷者遭到封鎖，形成人道災難，但當地人仍極力堅持自我保衛。

美國有線新聞網絡（CNN）昨刊登澤連斯基上周五（15日）的專訪，他強調烏克蘭不會犧牲東部領土以求結束與俄羅斯的戰爭。他稱難保俄軍如能搶奪頓巴斯後，不會再度嘗試奪取基輔，強調說：「因我不信任俄軍與俄羅斯領導層。」澤連斯基稱，烏克蘭發生之事，令他「不再相信世界」。

載軍援烏運輸機疑遭擊落

俄軍上周六起加強對烏克蘭轟炸，烏克蘭全國多地周日凌晨響起空襲警報，首都基輔傳出爆炸聲。基輔東部市郊布羅瓦里（Brovary）的市長薩波日科（Igor Sapozhko）在網上發文稱，該市周日較早時分遭到導彈攻擊，有基建損毁，但傷亡等詳細情况未明。俄國防部稱利用高精準長程武器摧毁基輔一製造裝甲車的工廠大廈，又稱其防空部隊在烏克蘭西南部港口敖德薩附近，擊落一架運送西方支援武器的烏軍運輸機。

（塔斯社/路透社/法新社/BBC/CNN）

（俄軍侵烏）