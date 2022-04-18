馬里烏波爾殘兵頑抗 死線未投降 烏總統堅拒割地換俄停戰 警告和談告終

【明報專訊】俄羅斯國防部上周六（16日）向在烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾亞速鋼鐵廠負隅頑抗的烏軍部隊發通牒，如在莫斯科時間周日（17日）清晨6時至下午1時（本港時間周日早上11時至下午6時）棄械投降可免一死。通牒屆滿後，烏克蘭總理什梅加爾（Denis Shmyhal）昨向美國廣播公司表示，馬里烏波爾未淪陷，烏軍沒有投降，會「戰鬥到底」。烏克蘭總統澤連斯基堅拒以東部領土換取俄方休戰，指馬里烏波爾的部隊一旦遭殲滅，烏俄談判將也告終。
俄羅斯國防管理中心主管米辛采夫（Mikhail Mizintsev）上周六發聲明表示：「鑑於亞速綱鐵廠的災難情况並出於純粹人道理由，俄軍提出可讓（烏軍）民族主義軍事部隊和海外傭兵終止敵對狀態，自莫斯科時間4月17日上午6時起放下武器。所有放下武器者的生命將得到保障。」俄方提出停火協議，稱如果亞速綱鐵廠內的殘餘烏軍放下武器，舉白旗，則可撤出，安全獲保證。
俄稱400西方傭兵助烏守城
馬里烏波爾市長顧問安德里烏先科（Petro Andriushchenko）在通訊軟件Telegram表示，縱使俄方為烏軍剩餘部隊開設「投降走廊」，但守軍將繼續堅守防線。他又指俄軍的敵對行為非只限於亞速鋼鐵廠，俄軍與那裏的烏軍交戰期間，亦同時重火力轟炸私人民居。另一方面，俄羅斯國防部聲明稱，截取的無線電通訊顯示基輔政權禁止就投降談判。俄方強調如遭遇進一步抵抗，鋼鐵廠區內的烏軍及傭兵將全被殲滅，但昨似乎暫未展開掃蕩行動。俄方稱從早前被俘的烏軍口中得知，廠區內除烏軍外，尚有近400名來自歐洲各國和加拿大等地的僱傭兵。
俄國防部上周六較早前在網上發文，宣稱已完全清除整個馬里烏波爾市區內的烏軍部隊，對方只有小量士兵仍滯留在亞速鋼鐵廠，指他們活命的方法只有自願放下武器並投降。文章又稱直至當天為止，烏軍在馬里烏波爾共損失了超過4000人，另有1464名烏軍人員投降。
小量烏兵滯守亞速鋼鐵廠
亞速鋼鐵廠位於馬里烏波爾東南部，位臨亞速海。路透社指其佔地逾11平方公里，建有熔爐、各式建築和鐵路路軌，被喻為該城「要塞」。
烏克蘭外長庫列巴周日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問，稱馬里烏波爾的形勢可能會成為烏俄談判的「紅線」。
烏總統澤連斯基上周六接受網媒《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）訪問則說：「殲滅我們（在馬里烏波爾）的軍隊和士兵，將令（烏俄之間的）任何談判終結。」他強調即使「陷入僵局」，也「不會以領土或人命作為談判籌碼」。澤連斯基又指馬里烏波爾的形勢嚴峻，士兵與傷者遭到封鎖，形成人道災難，但當地人仍極力堅持自我保衛。
美國有線新聞網絡（CNN）昨刊登澤連斯基上周五（15日）的專訪，他強調烏克蘭不會犧牲東部領土以求結束與俄羅斯的戰爭。他稱難保俄軍如能搶奪頓巴斯後，不會再度嘗試奪取基輔，強調說：「因我不信任俄軍與俄羅斯領導層。」澤連斯基稱，烏克蘭發生之事，令他「不再相信世界」。
載軍援烏運輸機疑遭擊落
俄軍上周六起加強對烏克蘭轟炸，烏克蘭全國多地周日凌晨響起空襲警報，首都基輔傳出爆炸聲。基輔東部市郊布羅瓦里（Brovary）的市長薩波日科（Igor Sapozhko）在網上發文稱，該市周日較早時分遭到導彈攻擊，有基建損毁，但傷亡等詳細情况未明。俄國防部稱利用高精準長程武器摧毁基輔一製造裝甲車的工廠大廈，又稱其防空部隊在烏克蘭西南部港口敖德薩附近，擊落一架運送西方支援武器的烏軍運輸機。
（塔斯社/路透社/法新社/BBC/CNN）
（俄軍侵烏）
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