為抑油價 拜登轉軚推政府地鑽探化石能源租約

百年首增鑽探特許權使用費

內政部上周五（15日）發表聲明，稱旗下土地管理局將在西部9個州拍賣約173幅聯邦土地的化石能源鑽探租約，總面積為58,275公頃（約582.75平方公里，相當於約半個香港）。與此同時，當局將特許權使用費從所得利潤的12.5%增至18.75%，是過百年來首次增加。內政部稱最快於本周為即將的租約銷售發布最終環境評估和銷售通知。

環團批拜登鹵莽 促擱置

拜登曾承諾以應對氣候變化為首務，去年履新不久便暫停出售政府土地與水域的鑽探租約，至當局完成審查。同年11月，官方評議總結指出聯邦政府的石油和天然氣租賃計劃應徹底改革，以更好地考慮氣候變化及確保納稅人獲得更高回報。

環保人士抨擊新政策。生物多樣化中心的公共土地主任斯皮瓦克（Randi Spivak）批評拜登政府領導氣候變化「鹵莽失敗」，他說：「這些租約出售應予擱置，使破壞氣候的聯邦化石燃料計劃終結。」

燃氣價格飆升等通脹壓力，正持續蠶食拜登的支持度。美國自去年11月以來，已3次動用戰略石油儲備，但都未能有效遏抑油價升浪：全國平均汽油價格上周五為每加侖4.07美元（約31.7港元），雖低於上個月的4.33美元近期高位，但仍比拜登上任時高逾70%。

（法新社/彭博社/路透社）