財長黃循財勢接任總理 李顯龍：或大選前交棒

在副總理王瑞杰去年4月請辭後，新加坡的第四代領袖（4G Leaders）團隊決定重新推選新領軍人物，作為接替李顯龍總理位置的公認人選。這次推選由行動黨元老許文遠負責跟19名第四代領袖成員（除了李顯龍和兩名資政以外的現屆內閣成員，另加兩名前第四代閣員）單獨對談進行。許表示，黃循財在19票中獨取15票，超過絕大多數（supermajority），除此以外無人獲得多於兩票。

黃循財昨日稱，未來的工作可能是人生最大責任，「對這崗位的需求沒有幻想」，明白到隨着政治爭論更多，這位置將更具挑戰性。他強調不會以為勝出下屆大選是理所當然，須繼續爭取選民信任。

執政黨高層大比數支持黃循財

如今外界焦點在黃何時接棒。現年61歲的王瑞杰請辭理由正是新冠疫情逼使李顯龍推遲交接時間表，自己年齡上不再適合繼任。70歲的李顯龍稱，他將跟黃循財商議，探討在最遲2025年11月舉行的下屆大選下何為最佳競選策略，其一可能性是李在大選前卸任，另一選項是大選後黃再上位，但無論如何，只要行動黨勝選，現年49歲的黃循財都會是下任總理。

（海峽時報）