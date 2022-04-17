烏軍指「莫斯科」號艦長爆炸中陣亡

烏克蘭內政部長顧問格拉先科（Pravda Gerashchenko）上周五在通訊軟件Telegram發文稱，44歲的「莫斯科」號艦長、海軍上校庫爾平（Anton Kuprin）在「艦上爆炸與起火中死亡，我們不會悼念」。烏克蘭邊防局亦在其Telegram發布有關消息。雖然俄方聲稱將艦上超過500名船員已全部救起，但如果美國和烏克蘭的說法屬實，「莫斯科」號是被導彈突襲擊沉，外界相信造成傷亡可能很大。根據流亡烏克蘭的俄羅斯杜馬（下議院）前議員波諾馬廖夫（Ilya Ponomarev），截至上周五，「莫斯科」號上510名官兵只有58人獲救。

烏媒指「莫斯科」號或載核彈 恐致核災

另外，烏克蘭利沃夫軍事智庫負責人薩穆西（Mykhailo Samus）、網媒「黑海新聞」主編克利門科（Andriy Klymenko）及烏克蘭《國防快報》（Defence Express）相繼指出，「莫斯科」號可能載有兩枚可安裝在P-1000巡航導彈上的核彈頭，如屬實這兩枚核彈頭已沉入黑海，恐怕會引發美軍稱為「斷箭」（Broken Arrow）、即涉及核武的可能致命事故。

美國國防高官日前表示，「莫斯科」號是被兩枚烏軍「海王星」反艦導彈擊沉。《華盛頓郵報》昨指該款導彈是烏克蘭自2014年俄羅斯吞併克里米亞後自主研發，並引述軍事專家指，今次是「海王星」導彈首次投入實戰，顯示具備迴避俄艦反導系統的能力，並有力阻止俄方船艦靠近海岸。《紐約時報》上周五引述華府高官指，烏克蘭過去數周要求提供反艦導彈等海岸防衛武器，以開闢反擊俄軍的新戰線，部分相關武器已在華府上周公布的8億美元（約62.4億港元）新軍援之中。五角大樓上周三也要求美國軍火商準備向烏克蘭與其他盟國提供更多反艦導彈。

（獨立報/中央社/華盛頓郵報/紐約時報）

（俄軍侵烏）