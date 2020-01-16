基輔周邊共尋900平民屍 九成半遭槍殺

警方稱俄軍逼民眾戴白臂帶

基輔地區警察總長涅比托夫（Andriy Nebytov）表示，這些平民屍體被棄置街頭或草草埋葬，其中95%是遭槍擊而死，遇害人數最多是在基輔市郊的布查鎮，約有350人。他說，每天都會在瓦礫堆下和亂葬崗發現更多屍體，目前馬卡里夫鎮（Makariv）和博羅江卡鎮（Borodyanka）清理瓦礫的工作仍繼續，相信仍有屍體埋在瓦礫下。

涅比托夫又指出，俄軍佔領期間，會追蹤發表過強烈親烏立場的民眾，又會強迫居民戴上白色臂帶，表示他們已被檢查，不少居民為了保命都會戴上，甚至在寓所圍欄掛上白布，但這不一定奏效，因部分被槍殺者亦有戴上白臂帶。

《華郵》稱澤連斯基促美列俄為支持恐怖主義國

此外，美國《華盛頓郵報》上周五引述知情人士報道，烏克蘭總統澤連斯基在最近一次與美國總統拜登的通話中，要求美國將俄羅斯列為支持恐怖主義國家，拜登未有作出明確承諾，僅表示願意探討一系列建議，加強向俄施壓。報道指出，若美國將俄羅斯列為支持恐怖主義國家，將是最具影響力及強大的制裁手段，包括可對數十個繼續與俄有業務往來的國家實施經濟懲罰、凍結莫斯科在美國的資產，如房地產，以及禁止出口各類具有商業和軍事用途的物品。不過，即使在冷戰時代，莫斯科支持被視為恐怖分子的團體，美國也沒有將蘇聯列為支持恐怖主義國家。目前被美國列為支持恐怖主義國家有朝鮮、敘利亞、古巴和伊朗。

（華盛頓郵報/紐約時報/衛報）

（俄軍侵烏）