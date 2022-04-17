俄警告北約勿送烏敏感武器 稱後果難料 發正式外交照會 專家料態度將更強硬

《華盛頓郵報》取得該份外交照會的副本，後者題為「俄羅斯對向基輔政權大規模提供武器與軍備的關注」，原文為俄文，並附有英文翻譯，經俄羅斯駐美大使館發送至美國國務院，表明質疑美國和北約向烏克蘭政府提供「最敏感」的武器系統。其中一款被俄方定義為「最敏感」的武器系統是「多管火箭發射系統」，但外界認為美國與北約暫未有向烏克蘭提供該類武器。俄方指控美國與北約違反向衝突區域運送武器的「嚴謹原則」，對「高精準武器落入烏克蘭境內激進民族主義者、極端分子與土匪部隊之手的威脅」毫無知覺。

曾稱軍援車屬合法軍事目標

俄方又在照會指控北約試圖施壓烏克蘭放棄跟俄方談判，「以讓流血事件持續」，又指華府向其他國家施壓，迫使他們停止與俄羅斯的軍事與技術合作，另一方面鼓動一些國家將蘇聯時期武器供予烏克蘭。俄方呼籲美國及其盟友停止對烏克蘭的不負責任軍事化，因這對區域和國際安全意味無可預計的後果。

俄羅斯外交部發言人上周五確認有提出上述照會，但強調亦有向其他「所有」國家發出同類外交照會。美國國務院拒絕評論及回應事件。

美國中情局（CIA）前俄羅斯分析主任畢比（George Beebe）警告，俄軍可能會攻擊烏克蘭境外的運送車隊，甚至攻擊作為美方物資運送中轉站的周邊北約成員國。他認為，如果俄軍在戰事進一步受挫，這可能性將會增加。卡內基國際和平基金會副會長韋斯（Andrew Weiss）指，俄羅斯總統普京早在開戰當天已警告西方國家切勿介入衝突，包括明顯警告不要運送武器到衝突地區。韋斯警告俄軍倘若襲擊北約範圍內的軍備運送車隊，將會是「重要的升級舉動」，其風險不應被忽視。

美國總統拜登上周三公布8億美元（約62.4億港元）軍援烏克蘭的新計劃，當中首次提供155毫米榴彈炮等美製重型武器。美國早前協調向烏克蘭運送長程防空系統，包括斯洛伐克提供俄製S-300防空系統。英國《泰晤士報》上周五引述兩名烏軍指揮官稱，英軍特種部隊過去兩星期在基輔及其周邊訓練烏軍部隊，當中包括教導使用NLAW反坦克導彈。

澤連斯基籲世界準備普京用核武化武

烏克蘭總統澤連斯基上周五接受CNN專訪，呼籲「世界所有國家」應準備普京可能在戰爭中使用戰術核武。他指普京或將轉向動用核武或化武，因為他並未在乎烏克蘭人民的生命。俄羅斯國營電視台Rossiya 1主播斯卡貝耶娃（Olga Skabeyeva）上周五在節目中表示，「目前肯定正在跟北約基礎設施作戰——如果不是正跟北約本身（作戰）的話」，「現在人們可以放心說（俄烏戰爭）已升級至第三次世界大戰」。

（華盛頓郵報/CNN/泰晤士報）

（俄軍侵烏）