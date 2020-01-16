耶城清真寺以巴衝突 逾150人傷

以色列警方發表聲明稱，數十名蒙面人清晨前衝入阿克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque）高呼口號並燃放煙花，然後向隔鄰哭牆的猶太人禱告區掟石，以色列警員待齋戒月晨禱結束後進入寺內「驅散並推後（群眾），讓其他禱告者安全離開」。聲明又指事件中有3名警員受傷。非牟利組織「巴勒斯坦紅新月會」（PRCS）表示，大部分涉事巴人被橡膠子彈、震撼彈或警方毆傷，至少117人送院，另有數十名傷者即場救治。

以色列總理班納特透過發言人在社交平台twitter表示，警方拘留了數百名巴人，當局正為致力回復聖殿山和國內各地的平靜。公共安全部長巴列夫（Omer Bar Lev）亦發帖強調，聖殿山成為暴力中心對以方沒有好處。

巴人自治政府主席阿巴斯的發言人請求國際社會立刻介入，阻止以色列「入侵」阿克薩清真寺，防止形勢失控。控制加沙的巴人組織哈馬斯指以色列須為其行為後果負責。約旦譴責以方闖進阿克薩清真寺，形容那是「明目張膽的違規」。

（路透社/法新社）