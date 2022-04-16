美澳歐盟皆曾藉第三國遏移民

按1951年《難民地位公約》，締約國須保護任何受迫害的難民和無國籍人士。但澳洲政府以減少冒險乘船偷渡到澳洲的誘因、避免偷渡意外為由，2001年修改難民政策，宣布不再接收尋求庇護的船民，並通過簽訂接收難民協議，於巴布亞新幾內亞的馬努斯島（Manus Island）及南太平洋島國瑙魯（Nauru）設立羈留中心，將船民送往那兒，並且即使審定了偷渡者的難民身分，也不允許他們定居澳洲。這麼嚴厲的收容政策備受抨擊，而且羈留營形同牢籠，缺水缺電，環境惡劣，導致大量自殘、暴力等事故，但澳洲高等法院2016年裁定這種境外拘留偷渡者的做法合憲。

部分國家地區也視第三國為對付偷渡者的招數。特朗普執政晚期跟危地馬拉、薩爾瓦多和洪都拉斯3個中美洲國家達成「安全第三國」協議，要求途經那三國北上的偷渡者，須在那兒尋求庇護。法國總統候選人馬林勒龐亦提出，唯有海外使領館能處理庇護申請，迫使申請者只能在境外申請庇護，要等到批出難民資格才可入境法國。歐盟為遏止難民潮，2015年也與土耳其簽訂了具爭議協議，以經援換取所有抵達希臘的難民被遣返土耳其。

（綜合報道）