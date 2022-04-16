聯國批英將人蛇遣盧旺達 稱違難民公約 英：多經濟難民

注資換盧旺達接收偷渡者

英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）周四在盧旺達首都基加利（Kigali）與盧旺達外長比魯塔（Vincent Biruta）簽署協議。根據兩國公布的「移民與經濟發展伙伴關係協議」，英國將注資促進盧旺達經濟增長及協助興建新基建，使盧旺達「今後幾年有能力讓數萬人定居」，首批1.2億鎊（約12.3億港元）資助已轉給當地。轉移往盧旺達的人士會獲得多達5年的援助，包括獲提供住宿、醫療保健、培訓和助他們融入社會，其間等候庇護申請審核。比魯塔說，盧旺達已成為接收難民集中地，現時有近13萬來自剛果民主共和國、布隆迪、阿富汗和利比亞等的難民棲身當地。

英國首相約翰遜在南部經常截獲人蛇的多佛爾（Dover）表示，今年1月1日起抵達英國的非法入境者，部分將被移送到盧旺達，形容計劃「創新」。他說，英國要確保尋求庇護的路線是安全和合法，那些插隊者或濫用制度者將會發現無法自動獲得定居英國的資格，而計劃將「拯救無數生命」，避免人口販賣及英倫海峽淪為危險水道。彭黛玲表示，蛇頭利用目前制度謀取私利，製造「真正的人道危機」，新措施旨在改善英國庇護制度。

威爾斯事務大臣夏世民（Simon Hart）稱，此計劃針對的是單身年輕男性，指他們大多是經濟難民，與婦孺情况不同。2021年間，有逾2.8萬人乘小船通過英倫海峽從法國抵達英國，遠多於對上一年的約850人，當中約有九成為男性，尤以18歲至39歲佔四分之三。

曾發生大屠殺 人權紀錄惡劣

不過，計劃公布後遭包括執政保守黨人在內多方抨擊為「不仁」。盧旺達1994年發生國內大屠殺事件，超過80萬人死亡，雖然約翰遜讚盧旺達過去20年已經改變成「世上最安全的國家之一」，但人權觀察和國際特赦組織指盧旺達的人權紀錄依然惡劣，就連英國去年也有類似批評。聯合國難民署助理高級專員特里格斯（Gillian Triggs）說：「聯合國難民署堅決反對在缺乏充分保護和標準下，擬將政治庇護尋求者轉移往第三國的安排。」她稱逃離戰爭、衝突和迫害的人應該得到同情，而「不應該像商品般被買賣及轉移往外國處理」，這種做法是轉移庇護責任和逃避國際義務，有悖難民公約。英國工黨影子內政大臣顧綺慧說計劃代價高昂，「不可行兼不道德」。

（法新社/路透社/衛報/CNN）