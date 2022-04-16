歐盟擬禁俄石油進口 普京：出口重心移至亞洲

歐盟官員與外交人士向《紐時》表示，「禁油令」勢在必行，歐盟內愈來愈傾向不會等待如布查鎮屠殺之類的轟動事件作導火線。不過，德國依賴俄羅斯能源，34%石油自俄進口，故禁油令將分階段實施，給德國時間找替代供應國。歐盟本月初也批准針對俄羅斯煤炭的禁令，但在德國施壓下，禁令延至8月中旬才全面生效，較原定遲1個月。《紐時》又指，鑑於對德國等歐洲經濟的影響，歐盟暫未將禁運俄羅斯天然氣提入議程。

待法大選後磋商 免減馬克龍勝算

官員又透露，禁運俄油草案最早也只會在4月24日法國總統選舉結束後才開始磋商，以免油價波動增加極右民粹候選人馬林勒龐的支持，影響親歐總統馬克龍的連任機會。

烏克蘭總統澤連斯基周四接受英國廣播公司（BBC）專訪，批評歐洲國家繼續購買俄羅斯石油是「以他人的鮮血賺錢」。他點名德國和匈牙利，指兩國阻撓俄羅斯能源禁運的努力。BBC表示，預期俄羅斯可通過售賣能源，今年內賺取多達2500億鎊（約2.56萬億港元）。

普京周四主持政府高層會議時，則指歐洲國家試圖切斷俄羅斯能源供應，破壞市場穩定，又指歐洲現時沒有俄羅斯天然氣的合理替代品。他說，鑑於在可見未來對西方的能源供應將會減少，俄能源出口重心應逐步轉移至南方與東方的快速增長市場。

（紐約時報/BBC/法新社/路透社）

（俄軍侵烏）