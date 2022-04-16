喪失旗艦 俄軍恐失黑海空防戰力

俄軍侵烏首日，守衛在黑海蛇島的烏克蘭士兵曾辱罵的俄軍船艦正是「莫斯科」號。該艦1980年代初服役，到2010年經改裝，能夠為艦隊提供長程防空保護，並配備指揮和控制系統。英國智庫皇家聯合研究所（RUSI）海軍研究員考沙爾（Sidharth Kaushal）稱：「它是俄國海軍目前唯一擁有遠程防空系統的艦艇。這很重要，因對於黑海艦隊要執行的任務，『莫斯科』號有能力從後方為艦隊其他船艦建立空防，同時提供指揮和控制功能。」

土耳其限通行 同型軍艦無法前往替代

俄羅斯另有兩艘跟「莫斯科」號同型軍艦，目前都不在黑海，但也無法前往，因土耳其將俄軍侵烏定義為戰爭，啟動《蒙特勒公約》（Montreux Convention）的條款，有權限制所有外國軍艦通過土方控制的黑海入口達達尼爾海峽和博斯普魯斯海峽。

《紐約時報》指出，莫斯科號沉沒對烏軍無疑是一大象徵性勝利，令俄方顏面無光，但同時指出，美國軍方估計，俄國海軍在黑海及亞速海的艦艇多達數十艘，烏克蘭想翻轉俄軍的海上優勢恐非易事。

（路透社/彭博社/新聞周刊/紐約時報）

（俄軍侵烏）