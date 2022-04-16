俄莫斯科號沉沒 美：遭烏導彈炸毁 俄襲基輔導彈廠 稱報復目標受襲

俄羅斯國防部表示，「莫斯科」號（Moskva）上的軍火因大火導致爆炸，令艦身受損，拖回港口時因艦身損毀而失去穩定性，「在波濤洶湧下沉沒」。國防部早前稱艦上逾500名船員已安全撤離。烏克蘭西南部港口敖德薩的烏軍發言人則指，軍艦是被烏軍「海王星」（Neptune）反艦導彈擊中。

俄指莫斯科號風浪中翻沉

美國防部發言人柯比（John Kirby）周四接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問稱，美國未能判斷「莫斯科」號沉沒原因，但亦無法反駁烏方的說法，認為烏軍以一枚或以上海王星導彈擊中軍艦的說法「似乎合理且有可能」，又說：「這對（俄羅斯）黑海艦隊來說是一大打擊，這是……他們力圖在黑海發揮某種海軍優勢的關鍵一環……這將對他們的戰力產生影響。」美國國安顧問蘇利文稱，「莫斯科」號沉沒無疑對俄羅斯構成巨大打擊。事實上，俄軍黑海艦隊一直在封鎖烏國南部港口城市馬里烏波爾，並向烏境目標發射巡航導彈。

美：對黑海艦隊一大打擊

在俄方承認軍艦沉沒後，首都基輔、南部赫爾松、東部哈爾科夫和西部的伊萬諾-弗蘭基夫斯克（ Ivano- Frankivsk）周五凌晨先後傳出多下爆炸聲，防空警報響遍全國。俄國防部周五稱發射巡航導彈打擊基輔市郊生產導彈的Vizar工廠，指該工廠負責生產和維修導彈，包括反艦導彈。烏克蘭國營武器生產商UkrOboronProm在其網站稱，遇襲工廠生產「海王星」導彈。這次襲擊是俄軍月初撤出基輔外圍的北部地區後，對基輔的最猛烈襲擊之一。俄國防部說：「為了應對基輔民族主義政權在俄羅斯領土上進行的所有恐怖襲擊和破壞，俄羅斯對基輔進行導彈打擊的次數和規模將會增加。」

指殺逾30助烏波蘭僱傭兵

俄國防部周五又稱，已擊落一架周四攻擊俄西南部布揚斯克州（Bryansk）一邊境城鎮的烏軍米-8直升機，另外又擊落烏軍一架蘇-27戰機。俄官員周四指控烏軍直升機攻擊布揚斯克州住宅大樓，致7人受傷。另外，俄國防部又稱，其戰略火箭部隊在哈爾科夫附近村莊，殺掉多達30名協助烏軍的波蘭僱傭兵。

（法新社/路透社）

（俄軍侵烏）