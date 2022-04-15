命案疑犯准引渡到中國 新西蘭裁決惹質疑

【明報專訊】新西蘭最高法院周三（13日）裁定，一名在2009年涉嫌在上海殺害一名女子的新西蘭永久居民，可被引渡到中國接受審訊。有人權組織關注該男子在中國會面臨不公平審訊或人權被侵害的風險，但新西蘭政府稱獲中國當局保證不會出現這情况。
目前新西蘭和中國之間並未有簽訂引渡協議，有人權專家稱案件將成為先例，可能方便內地和香港政府要求把新西蘭境內的異見人士引渡中國。
在韓國出生、擁新西蘭永久居留權的金京燁（Kyung Yup Kim，音譯）被指2009年在上海殺死20歲的性工作者陳佩芸（Peiyun Chen，音譯），金京燁否認指控。中國當局2011年首次提供引渡要求，新西蘭政府當時拒絕，到2015年轉軚，向最高法院表示已獲北京政府保證金京燁會得到公平對待，2016年新西蘭司法部接受中方引渡要求。
人權專家憂成異見者引渡先例
金京燁多年來就有關問題打官司，紐國上訴法院2019年裁定，考慮到當事人的人權或受侵犯的風險，命令政府重新評估引渡安排，最高法院去年6月4日指出，中國若進一步保證公平審判，司法部可將金京燁引渡至中國，到周三裁定接納中國當局指金京燁不會被嚴刑逼供保證，指他在中國沒遭不公平審判風險，批准司法部接受中方引渡要求。
人權觀察組織Safeguard Defenders資深顧問卡斯特（Michael Caster）憂慮金京燁案成為危險先例，中國當局未來或進一步要求引渡被北京或香港控以「虛假政治罪名」的外國學者或公民。