命案疑犯准引渡到中國 新西蘭裁決惹質疑

目前新西蘭和中國之間並未有簽訂引渡協議，有人權專家稱案件將成為先例，可能方便內地和香港政府要求把新西蘭境內的異見人士引渡中國。

在韓國出生、擁新西蘭永久居留權的金京燁（Kyung Yup Kim，音譯）被指2009年在上海殺死20歲的性工作者陳佩芸（Peiyun Chen，音譯），金京燁否認指控。中國當局2011年首次提供引渡要求，新西蘭政府當時拒絕，到2015年轉軚，向最高法院表示已獲北京政府保證金京燁會得到公平對待，2016年新西蘭司法部接受中方引渡要求。

人權專家憂成異見者引渡先例

金京燁多年來就有關問題打官司，紐國上訴法院2019年裁定，考慮到當事人的人權或受侵犯的風險，命令政府重新評估引渡安排，最高法院去年6月4日指出，中國若進一步保證公平審判，司法部可將金京燁引渡至中國，到周三裁定接納中國當局指金京燁不會被嚴刑逼供保證，指他在中國沒遭不公平審判風險，批准司法部接受中方引渡要求。

人權觀察組織Safeguard Defenders資深顧問卡斯特（Michael Caster）憂慮金京燁案成為危險先例，中國當局未來或進一步要求引渡被北京或香港控以「虛假政治罪名」的外國學者或公民。

（中央社/BBC）