黃循財上位成星總理人選 獲推選領軍第四代領袖 抗疫有成聲望升

新加坡總理辦公室聲明表示，經過諮詢程序後，內閣部長當天確認黃循財（Lawrence Wong Shyun Tsai）為第四代領導團隊領袖，結果獲得人民行動黨（PAP）黨團會議全體政府成員同意。聲明稱，人民行動黨主席許文遠此前逐一單獨聽取內閣部長（總理與兩名國務資政除外）就推選第四代領袖團隊領導的意向，務求達至新共識，結果黃循財獲得大比數支持。

李顯龍表示將擇日公布內閣調整的相關任命，並形容世代交接對新加坡「至關重要」，將確保制度的領導延續性與穩定。他指領導權不能簡單「繼承」，而是需要每代領袖強力領導以保持活力，指黃循財和其年輕團隊須以工作表現回應對他們的支持和信任。

現年49歲 3年後勢擔大位

黃循財在社交媒體facebook發文，表示對獲選領導第四代領導團隊感到「光榮」，承諾將致力履行責任，「全心全意繼續服務新加坡人民」。他並特別提到過去兩年致力對抗新冠疫情後，第四代領導團隊已更具凝聚力，並對新加坡將安全跨越危機更有決心。

現年49歲的黃循財早年當公務員，曾於2005年至2008年任李顯龍的私人秘書，2011年開始加入政壇競選國會議員，另於2012年至2021年間先後出任文化部長、國家發展部長和教育部長。2021年1月起出任新加坡「抗新冠疫情政府跨部門工作組」（MTF）聯席主席，指揮抗疫工作，但初期抗疫決策失誤令疫情幾乎失控，其後在去年中調整策略，帶領新加坡由「清零」轉向「與病毒共存」，最終穩住疫情，亦令其聲望加分。

黃循財自去年4月副總理王瑞杰辭任PAP第四代領導團隊領袖後成為繼任熱門，並代其出任財長。59歲的王瑞杰辭職時稱因為疫情令李顯龍暫緩總理交替，考慮自己年齡已大，如再等幾年才接任總理「跑道會太短」，因此將接任機會留給年輕人。在新加坡，財長向來被視為接任未來總理的熱門人選，因此有分析稱黃循財很大機會在2025年大選後出任總理。

（路透社/日經亞洲）