歐安組織列俄軍涉戰爭罪事件

暗殺虐待強姦 調查未包布查事件

這份長達110頁的報告是歐安組織專家團為期3周的事實調查結果，涵蓋時間由2月24日俄軍發動侵烏至4月1日。報告列舉了俄軍定點暗殺、虐待、強姦和強迫失蹤的報告，包括將一名烏克蘭翻譯員扣押在地牢9天，多次用鐵棍和槍托毆打他、電擊折磨、斷糧48小時及假裝處決恐嚇他。報告亦提到俄軍殺害一名婦女的丈夫，並在其子女的面前強姦她。調查團也收到多份報告，部分有圖為證，指控俄軍在非醫療用途軍車展示紅十字標誌，或利用烏克蘭國旗、軍服和警員制服、白旗、平民衣服甚至OSCE標誌以便實行軍事行動。

報告指出，烏克蘭南部城市馬里烏波爾婦產科醫院被炸，顯然違反國際人道主義法，涉事者更犯下戰爭罪，並指烏克蘭有約50間醫院被炸，全部誤炸的機會極微。報告又稱如果俄國入侵烏克蘭後有遵守國際人道法，就不會有那麼多平民被殺，也不會有民用設施和基建被毁。

報告稱，由於專家團隊有時間和資源限制，不能查明俄軍犯下的所有違反人道行為及戰爭罪，呼籲國際展開調查。而因調查時間至4月1日，因此報告未有涵蓋之後才揭發的布查鎮屠殺事件。

（CNN）

（俄軍侵烏）