美重型武器供烏 俄警告炸車隊

英美指導烏兵使用新武器

美方向烏提供的新武器包括200輛M-113裝甲運兵車、100輛悍馬軍車、300架「彈簧刀」無人機、雷達系統、地雷、海軍用無人船艦，以及11架俄製Mi-17直升機等。其中18具連4萬發炮彈的155毫米榴彈炮需經美軍訓練使用。美國國防部周三表示，相關訓練或由駐東歐的美軍先指導少數烏軍士兵，後者學會了再教導其他同袍。五角大樓表示，因應俄烏衝突的性質正在改變，向烏軍提供軍備以加強他們在東部與南部部署。

拜登運用「美國總統資金動用權力」（PDA）批出該8億美元撥款。PDA讓美國總統在緊急情况下毋須等待國會批准而從國庫轉栘物品和服務。

英國防部武裝部隊政務次官希佩（James Heappey）周二（12日）透露，已準備好向烏克蘭提供120輛裝甲車，烏兵將於數日內抵達英國，學習使用。英方早前又表示將向烏提供反艦導彈等武器系統。歐洲理事會周三批准向烏克蘭追加價值5億歐元（約42.8億港元）的軍事援助，內容包括防禦性質致命武器和其他軍備物資。

（華盛頓郵報/金融時報/新聞周刊）

（俄軍侵烏）