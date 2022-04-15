黑海艦隊旗艦起火 俄否認中彈

俄國防部昨發聲明表示，「莫斯科」號起火引致艦上彈藥點燃爆炸，軍艦嚴重損毁，正拖回港口，船員已全部撤離。這是開戰以來第二艘俄軍艦遭嚴重破壞。烏軍上月聲稱在被俄佔領的南部港口城市別爾江斯克（Berdyansk）炸毁俄軍一艘大型登陸艦。

烏官員：遭烏反艦導彈擊中

烏克蘭黑海港口城市敖德薩所在的敖德薩州州長馬爾琴科（Maksym Marchenko）事後在Telegram稱，「莫斯科」號被兩枚烏克蘭「海王星」（Neptune）反艦導彈擊中，但未提出證據。烏克蘭國防部未就事件回應。「莫斯科」號導彈巡洋艦1983年開始服役，現配備16枚射程最少700公里的P-1000巡航導彈。外界估該艦載有約500至510名船員。

俄稱馬里烏波爾千烏兵投降

此外，俄羅斯國防部稱，烏軍第36海軍陸戰隊旅1026名士兵周三在南部港口城市馬里烏波爾「自願放下武器」，當中包括162名軍官，又稱俄軍已完全控制馬里烏波爾的貿易港口範圍。

但烏克蘭國防部指未收到相關投降消息。烏軍指揮部表示，俄軍正向馬里烏波爾東南部工業區和港口地區發動攻擊。英國廣播公司（BBC）引述馬里烏波爾副市長奧爾洛夫（Serhiy Orlov）稱，當地烏軍仍在繼續戰鬥。

一名烏克蘭總統幕僚表示，第36海軍陸戰隊旅已突破包圍，與在同市另一地區的「亞速營」部隊會合。惟烏軍第36海軍陸戰隊旅的成員周一（11日）在facebook稱正耗盡彈藥，但仍堅守陣地。

（路透社/BBC）

（俄軍侵烏）