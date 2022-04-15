北約8年改造烏軍 美增情報助戰 死板蘇式軍隊變靈活現代化 備戰頓巴斯

隨着俄軍撤出烏克蘭基輔周圍和北部其他城市，集中精力在頓巴斯和烏東其他地區組織攻勢，美國政府上周決定加強情報共享，幫助烏軍判斷俄軍的進攻計劃，使烏方能在俄軍佔領地區以大炮、無人機攻擊和其他武器回應。美國一名情報官員表示，隨着烏克蘭戰情發展，情報部門調整了做法，確保官員能靈活地與烏分享詳細而及時的情報。

戰機頻出 向烏供實時戰報

「情報戰」是俄烏衝突的成敗關鍵。外界普遍認為，來自北約成員國的戰場情報，令戰况並沒像開戰之前預期那樣一面倒向俄軍。美國防長奧斯汀上周表示，正在為烏克蘭軍隊提供在頓巴斯開展行動的情報。一名五角大樓高級官員還透露，向烏方提供「近乎實時的」情報。白宮新聞秘書普薩基上月初也表示，美國已與烏克蘭政府分享關於俄羅斯計劃和軍隊活動的大量詳細、及時的情報，說已經這樣做了幾個月。

社交網站本月3日流傳的飛行軌迹圖顯示，北約與瑞典軍機在烏克蘭附近的空中偵察活動頻繁。3月13日至3月31日之間，多種偵察、情報和電子監視特種飛機沿黑海、烏克蘭和白俄羅斯邊境密集飛行，包括P-3C反潛巡邏機、EP-3E電子偵察機、RQ-4「全球鷹」無人偵察機、P-8A「海神」巡邏機、E-8C戰場指揮機等多種機型，約半數都是美國軍機。在北約情報偵察系統支持下，烏軍對戰場情况的了解比俄軍更勝一籌。

逾萬烏兵曾受北約國訓練

《華爾街日報》周三報道，烏軍另一成功之道是逾8年來烏克蘭最少有一萬士兵以上課和演練方式接受北約成員國的訓練，並成功擺脫蘇式軍隊架構，轉型成為達西方標準的靈活軍隊。烏克蘭國民衛隊快速反應旅的庫里什中尉說，同袍都能學以致用。

西方助烏雖非秘密，卻也沒大肆宣揚，以免進一步惹惱俄羅斯。俄軍開始侵烏時，許多訓練已由烏克蘭導師負責，顯示北約的一套已內化成烏軍一部分。北約秘書長斯托爾騰貝格說：「多年的支援產生了深刻影響。」報道指出，北約在烏的訓練工作比西方在伊拉克和阿富汗的努力奏效，西方顧問歸功於烏克蘭社會較團結，有公認的中央政府，而俄軍2014年吞併克里米亞並支援烏東分離主義分子後，烏克蘭亦有清晰的外敵目標。

軍援武器重創俄坦克戰車

烏軍本來沿用蘇式架構，中高級軍官下達命令後，低級的只有執行，而沒有討論和因地制宜的權力。北約為烏軍引入士官團隊，充當高級將領和地面部隊人員之間的連繫人，亦助烏軍採用「任務式指揮」（mission command），司令定下目標，決策權盡可能下放，個別前線士兵也可參與決策。烏克蘭前防長扎戈羅德努克（Zagorodnyuk）說，士官團隊和任務式指揮帶來極大轉變，將烏軍的戰鬥力提升多倍。

俄軍入侵烏克蘭已有個半月，但坦克等裝甲車損失慘重，主因是西方向烏軍提供的反坦克武器奏效，當中最受矚目的是美國提供的「標槍」（Javelin）反坦克導彈。土耳其無人機「旗手-TB2」（Bayraktar TB2）也是烏軍重要殺着，可以直接空襲俄軍目標，被認為在延緩俄軍推進有重要貢獻。

俄稱部署核武 應對瑞典芬蘭入北約

另外，俄總統普京親信、國家安全委員會副主席梅德韋傑夫昨警告，倘若瑞典和芬蘭加入北約組織（NATO），俄國將必須鞏固波羅的海地區防禦，以維持軍事平衡，其中包括部署核武。芬蘭和瑞典正在考慮是否加入北約，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）前天表示，芬蘭將在未來幾周做出決定。

（華爾街日報/BBC/CNN/環球網）

（俄軍侵烏）