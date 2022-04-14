澳促所羅門勿與華安全合作 京籲勿挑撥

澳洲太平洋事務部長舍舍利亞（Zed Seselja）昨日展開一連兩天所羅門群島行程，與總理索格瓦雷（Manasseh Sogavare）和其他部長見面。

舍舍利亞在會面後發表聲明稱：「我們尊重地要求所羅門群島考慮不要簽署協議，並在與地區開放性和透明度的精神下，以及與我們區內安全框架一致下，與太平洋家庭磋商。」

所羅門群島政府早前承認，中所兩國正展開締訂安全協議的步驟，並已接近簽署階段，但否認會讓中國在當地駐軍或建立軍事基地。

美國、澳洲和新西蘭對兩國加強安全合作均表關注。所國總理索格瓦雷上月29日在國會發表講話，指與華安全條約是在所羅門群島政府要求下推展，「我們沒有受壓」。

澳媒：中國曾欲派武裝人員被拒

澳洲廣播公司周二披露一份機密備忘錄，顯示中國政府去年12月所羅門群島騷亂後，曾要求派遣一支配備狙擊武器、機槍和電子監聽設備的10人便衣安全人員到當地，以保護中國大使館，但被反對。所羅門群島政府周三發表聲明，稱沒有中國槍械進入該國。

（路透社/中央社/ABC/央視網）