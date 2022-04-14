紐約地鐵槍擊追緝62歲黑人 疑犯網片預告殺人 大談種族主義厭女仇恨

【明報專訊】美國紐約布魯克林區一個地鐵站周二（12日）發生的槍擊案，受傷人數增至最少29人，疑犯事後逃去無蹤。警方憑在場發現的一張信用卡和一條車匙鎖定一名可能與案有關的黑人男子，他其後被列為疑犯。美國傳媒報道，該疑犯不時在自己的YouTube頻道發放談及暴力、種族主義和厭惡女性的影片，他在近期影片中一再提到「想殺人」。警方正懸紅5萬美元（約39萬港元）追緝其下落。
紐約市警方表示，戴着防毒面罩、身穿工程背心的槍手，周二早上約8時半繁忙時間在他乘坐的地鐵即將進入第36街地鐵站之際，打開袋中的兩個金屬容器，煙霧旋即瀰漫車廂。有報道稱，槍手在列車的第三節車廂投擲了煙霧裝置，說了一句：「噢，是我不好！」之後就在列車和月台上向人群開火。警方表示，疑犯開槍最少33發，幸槍支中途卡住，未有造成更嚴重傷亡。當局在現場撿獲一把9毫米口徑手槍、3個加長彈匣、兩枚已引爆的煙霧彈、兩枚未引爆的煙霧彈和一把斧頭，月台上有多枚彈殼。29名傷者中，7男3女被子彈擊中，其他人因吸入煙霧、因槍擊造成的混亂導致受傷或驚恐症發作，全部無生命危險。
現場檢信用卡車匙確定身分
紐約市警方公布與案有關者為62歲的詹姆斯（Frank James），昨日被改列為疑犯。他身高約1.65米，體重約80公斤，「非常壯碩」。警方在現場發現一張信用卡和一條車匙，再尋獲車匙所屬的客貨車，調查後發現該客貨車是前一天有人用該信用卡在賓夕法尼亞州租賃。警方通過信用卡確定其資料。
警方表示，有證據顯示今次槍擊案是經過精心預謀，相信槍手是單獨作案，其動機仍未清楚。警方稱，目前沒有循恐怖主義襲擊的方向調查此案，但暫時不排除所有可能性。
CNN報道，詹姆斯在周一放上其YouTube頻道的最新影片中說：「我經歷坎坷，我想殺人。我想看着人們立即就在我面前死去。」其他影片提到在教會和工作場所出現的種族歧視問題，又表露出對非裔黑人、女性和露宿者的仇恨，他在影片中說「我們需要更多大型槍擊案」。