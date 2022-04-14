紐約地鐵槍擊追緝62歲黑人 疑犯網片預告殺人 大談種族主義厭女仇恨

紐約市警方表示，戴着防毒面罩、身穿工程背心的槍手，周二早上約8時半繁忙時間在他乘坐的地鐵即將進入第36街地鐵站之際，打開袋中的兩個金屬容器，煙霧旋即瀰漫車廂。有報道稱，槍手在列車的第三節車廂投擲了煙霧裝置，說了一句：「噢，是我不好！」之後就在列車和月台上向人群開火。警方表示，疑犯開槍最少33發，幸槍支中途卡住，未有造成更嚴重傷亡。當局在現場撿獲一把9毫米口徑手槍、3個加長彈匣、兩枚已引爆的煙霧彈、兩枚未引爆的煙霧彈和一把斧頭，月台上有多枚彈殼。29名傷者中，7男3女被子彈擊中，其他人因吸入煙霧、因槍擊造成的混亂導致受傷或驚恐症發作，全部無生命危險。

現場檢信用卡車匙確定身分

紐約市警方公布與案有關者為62歲的詹姆斯（Frank James），昨日被改列為疑犯。他身高約1.65米，體重約80公斤，「非常壯碩」。警方在現場發現一張信用卡和一條車匙，再尋獲車匙所屬的客貨車，調查後發現該客貨車是前一天有人用該信用卡在賓夕法尼亞州租賃。警方通過信用卡確定其資料。

警方表示，有證據顯示今次槍擊案是經過精心預謀，相信槍手是單獨作案，其動機仍未清楚。警方稱，目前沒有循恐怖主義襲擊的方向調查此案，但暫時不排除所有可能性。

CNN報道，詹姆斯在周一放上其YouTube頻道的最新影片中說：「我經歷坎坷，我想殺人。我想看着人們立即就在我面前死去。」其他影片提到在教會和工作場所出現的種族歧視問題，又表露出對非裔黑人、女性和露宿者的仇恨，他在影片中說「我們需要更多大型槍擊案」。

（CNN/霍士新聞/中央社）