無人機人臉辨識 助蒐布查戰爭罪證

這支千人規模的調查團隊來自檢察官辦公室、安全部門及司法部，他們正翻查監控鏡頭影像、用人臉辨識軟件和其他高科技鑑證方法，配合地氈式偵查，調查俄軍佔據布查時行為。

比對俄軍樣貌 美日法允助查

一批數據專家正忙於從社交媒體下載並比對涉案俄軍樣貌的影像。32歲布查鎮首席檢察官克拉夫琴科（Ruslan Kravchenko）所屬的28人調查團隊，於布查鎮內挨家挨戶展示相關照片，尋找目擊者。他們從安全部門獲得3月間佔據及出入布查俄軍部隊等資訊，並利用衛星影像找出被害者死亡的時間和地點。調查人員周一（11日）利用數十架無人機在布查上空拍攝，繪製該鎮的數碼地圖，以標記疑似案件的位置與詳情。烏克蘭前總統波羅申科的律師團隊也正蒐集並整理俄軍佔領布查時的影片，為將來呈上國際法庭作供做準備。

烏克蘭總統澤連斯基一名幕僚早前稱，美國、日本以及數個歐洲國家已承諾協助調查。法國檢察部門表示，該國一批調查員周一已從巴黎抵達烏克蘭，就俄軍涉犯戰爭罪的布查鎮等多個地點調查。

（華爾街日報）

（俄軍侵烏）