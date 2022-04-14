指普京種族滅絕 美擬供烏精銳武器 克宮斥拜登言論錯誤不能接受

拜登周二在艾奧瓦州發表講話，批評俄軍侵烏導致美國民眾要支付更高的能源價格，他說：「你的家庭預算，你入滿你油箱的能力，不應該取決於一個獨裁者在相隔半個地球之外是否宣戰和是否犯下種族滅絕」。拜登其後向記者稱，他刻意使用種族滅絕一詞，「愈來愈清楚的是，普京正試圖抹去作為烏克蘭人的想法，而且證據愈來愈多。更多證據正湧現，俄羅斯人在烏克蘭所做的可怕事……我們會讓律師在國際上決定它是否符合（種族滅絕的）條件，但在我看來確是如此」。

數以百計疑遭屠殺平民屍首在基輔市郊布查鎮曝光的畫面，引發西方強烈譴責。拜登形容普京是「戰犯」，要接受戰爭罪審判，但他上周一仍稱布查事件非族種滅絕，而是戰爭罪。美國官員也一直沒以「種族滅絕」形容俄軍行為，因為當中存在嚴格的法律定義和相關指控所包含的嚴重性。美國國安顧問蘇利文上周稱，還沒看到烏克蘭人被有系統殺戮，達至種族滅絕的程度。

美國務院曾七度正式使用種族滅絕

據聯合國《防止及懲治種族滅絕罪公約》，種族滅絕是國際法下一種罪行，其定義為「蓄意全面或部分摧毁一個民族、人種、種族或宗教團體的行為」，當中包括殺戮、嚴重的身體或精神傷害和防止生育措施等。自冷戰結束以來，美國國務院七度正式使用種族滅絕一詞，形容波斯尼亞、盧旺達、伊拉克和蘇丹達爾富爾地區的大屠殺，以及極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）對雅茲迪人（Yazidis）和其他少數民族的攻擊，還有指控中國對待維吾爾族人和其他穆斯林的行為，和緬甸軍方對羅興亞人的迫害。中國否認種族滅絕指控。美國國務院要作出這類決定，通常需經嚴格的內部程序。

對於拜登指控俄羅斯犯下「種族滅絕」，烏克蘭總統澤連斯基讚揚拜登所言是一個真正領袖所說的真話，「直言不諱是對抗邪惡至關重要」。

近60億新軍援 助烏軍頓巴斯抗戰

路透社周二引述美國官員報道，拜登政府最快周三宣布加碼提供7.5億美元（約58.5億港元）軍援予烏克蘭。美國國家廣播公司（NBC）也引述3名官員稱，新軍援供的裝備似乎特定協助烏軍在東部頓巴斯地區對抗俄軍。美國官員稱，初步方案包括提供榴彈炮、海岸防禦無人機和防護服裝備，以保護烏軍免遭生化武器攻擊。

美國防部晤八大武器廠商商討援烏

此外，路透社引述兩名知情人士報道，美國國防部周三將主持八大美國武器製造商領袖會議，討論如果俄烏戰爭持續多年，業界滿足烏克蘭武器需求的能力。與此同時，烏官員已開始跟美國國防公司人員會面，了解烏克蘭還能如何改進其防禦系統，烏克蘭駐美大使馬卡洛娃（Oksana Markarova）上周會見了「死神」和「掠奪者」無人機製造商美國通用原子公司（General Atomics）的代表。通用原子公司發言人周二表示，公司正探討支持烏克蘭的方案，倘獲美國政府批准，這些無人機幾天內就能送到烏軍手中。

（華盛頓郵報/路透社/衛報）

（俄軍侵烏）