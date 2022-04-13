斯里蘭卡財困 停還外債 疫情加劇經濟危機 外儲先買必需品

【明報專訊】斯里蘭卡陷入自1948年獨立以來最嚴重的經濟危機，央行行長威拉辛哈昨（12日）表示，斯里蘭卡將暫停還所有外債，涉款510億美元（約3978億港元），因目前有限的約151億港元外匯儲備必須用於入口燃料等必需品。財政部強調，債務違約是緊急措施，是避免國家財政進一步惡化所採取的最後方法。該國下周將與國際貨幣基金（IMF）商討貸款計劃，以避免硬性債務違約。
過去兩年新冠疫情重創斯里蘭卡經濟，旅遊業收入大減，加上大幅減稅及要償還巨債，令國庫空虛，外滙儲備下跌了七成，無力入口糧食、藥物及燃料等，導致必需品短缺，物價飈升。該國貨幣斯里蘭卡盧比過去一個月大幅貶值。民眾飽受斷電、百物騰貴及糧藥短缺之苦，3月底觸發大規模示威，要求總統戈塔巴雅（Gotabaya Rajapaksa）下台，抗議其處理經濟不力。
上周才接任央行行長的威拉辛格（P. Nandalal Weerasinghe）昨表示，國家已到了無法償還債務的時刻，「目前所能採取的最佳行動是債務重組，避免硬違約」。他說停還外債是暫時的做法，直至與債權人達成協議及取得IMF貸款項目支持，「我們此刻必須聚焦國內必需品的進口，暫不去處理外債」。該國下周將與IMF就貸款計劃展開會談，尋求30億美元援助。
截至3月底，斯里蘭卡外匯儲備僅餘19.3億美元（約151億港元），今年預計到期的外債為40億美元，其中包括7月到期的10億美元國際主權債券。國際評級機構去年降低斯里蘭卡信用評級，使它無法從外國資本市場借貸以應對國內的食物和燃料需求。
稱獲中國借款保證
斯里蘭卡曾向印度及中國尋求債務減免，但兩國反而提供更多信貸額度，官方數據顯示中國及日本各持有斯里蘭卡約10%的外債，印度的佔比不到5%。斯里蘭卡駐華大使科霍納（Palitha Kohona）周一表示，相信中國將提供25億美元的資金支持，他上周收到中國當局保證，正在推進有關貸款和信用額度的安排。