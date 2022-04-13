斯里蘭卡財困 停還外債 疫情加劇經濟危機 外儲先買必需品

過去兩年新冠疫情重創斯里蘭卡經濟，旅遊業收入大減，加上大幅減稅及要償還巨債，令國庫空虛，外滙儲備下跌了七成，無力入口糧食、藥物及燃料等，導致必需品短缺，物價飈升。該國貨幣斯里蘭卡盧比過去一個月大幅貶值。民眾飽受斷電、百物騰貴及糧藥短缺之苦，3月底觸發大規模示威，要求總統戈塔巴雅（Gotabaya Rajapaksa）下台，抗議其處理經濟不力。

上周才接任央行行長的威拉辛格（P. Nandalal Weerasinghe）昨表示，國家已到了無法償還債務的時刻，「目前所能採取的最佳行動是債務重組，避免硬違約」。他說停還外債是暫時的做法，直至與債權人達成協議及取得IMF貸款項目支持，「我們此刻必須聚焦國內必需品的進口，暫不去處理外債」。該國下周將與IMF就貸款計劃展開會談，尋求30億美元援助。

截至3月底，斯里蘭卡外匯儲備僅餘19.3億美元（約151億港元），今年預計到期的外債為40億美元，其中包括7月到期的10億美元國際主權債券。國際評級機構去年降低斯里蘭卡信用評級，使它無法從外國資本市場借貸以應對國內的食物和燃料需求。

稱獲中國借款保證

斯里蘭卡曾向印度及中國尋求債務減免，但兩國反而提供更多信貸額度，官方數據顯示中國及日本各持有斯里蘭卡約10%的外債，印度的佔比不到5%。斯里蘭卡駐華大使科霍納（Palitha Kohona）周一表示，相信中國將提供25億美元的資金支持，他上周收到中國當局保證，正在推進有關貸款和信用額度的安排。

（路透社/法新社/彭博社/德國之聲）