紐約市地鐵槍擊 最少16傷

案發繁忙時間 警查爆炸裝置

根據當地傳媒報道，槍擊案在當地時間周二早上約8時30分（本港昨晚8時30分）發生，現場位於布魯克林日落公園（Sunset Park）街區的36街車站（36th Street station）。翻查地圖，該位置跟位於第八大道的布魯克林華埠相距不遠。

目擊者稱黑人疑兇喬裝地鐵職員

紐約市消防部門原先接報車站內有煙冒出，但消防員抵達時發現有數人被槍擊和受傷，網上流傳的現場相片可見，月台上有染血乘客倒地，部分人為亞洲人面孔，錄影片段還可聽見現場有人尖叫。

《紐約郵報》引述消息報道，7名中槍乘客裏，有5名是在同一車廂中槍，其餘兩人則在另一車廂。各傷者被分別送往市內兩間醫院。

有目擊乘客向《紐約郵報》稱，事發時有多次槍聲，多到她也忘了記數。但她指看到一名約5呎5吋高、估計體重約170磅的黑人男子，身穿橙色背心和戴上防毒面具，最初以為他只是地鐵職員，但後者丟下「頂部冒出火花的圓桶狀物」。《紐約郵報》另外引述消息報道，指疑兇相信身穿類似地鐵職員的橙色熒光工人背心。當地警方尚在確認槍手身分和行蹤。

當局向當地居民發出警示，呼籲避開前往事發地區，並預期地鐵延誤，而附近學校亦已被封鎖。

（BBC/紐約郵報）