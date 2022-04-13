普京無意休兵：與烏和談進「死胡同」 布查事件後首開腔 指軍事行動必達「崇高目標」

普京周二在遠東與白俄總統盧卡申科一同出席一個太空基地的活動，其後舉行聯合記者會，這是他自從4月2日烏克蘭指控俄軍在布查鎮（Bucha）犯下屠殺平民戰爭罪行後首次公開發言。他指布查屠殺是「假新聞」。被問到是否認為在烏克蘭的軍事行動會取得成功時，他表示與烏克蘭的衝突是「慘劇」，俄羅斯是在別無選擇之下才對烏發動特別軍事行動，既為保護烏東的俄語人口，亦防烏克蘭被俄羅斯敵人用作反俄跳板，俄在烏克蘭的行動亦必然能達至「崇高而明確」的目標，強調這是「正確決定」。普京還指摘烏克蘭放棄早前承諾的讓步，指雙方和談已進入「死胡同」。

對於西方施壓，普京以盧布匯率回升為例，稱俄羅斯經濟經受住了「閃電戰」的制裁， 但他承認，物流和支付系統仍然是俄羅斯的弱點，長期影響可能會更加痛苦。

俄外長指興兵終結美專橫

俄外長拉夫羅夫周一受訪時也為出兵烏克蘭辯護，稱俄「特別軍事行動」旨在結束美國和其他西方國家肆意擴張及在國際舞台上佔據完全主導地位。他又批評美國雙重標準， 「在伊拉克……他們看到對美國的安全的威脅，就作轟炸。當新納粹和極端激進分子在我們的邊境滋長時，我們卻不被允許對這種威脅作出反應」。

在普京昨日發言之前一天，奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）與普京周一在莫斯科市郊新奥加廖沃（Novo-Ogaryovo）的普京官邸會晤，持續約75分鐘。應奧方要求，會談以閉門方式舉行，雙方亦沒有發布會晤相片和聯合聲明，也沒有舉行聯合記者會，因維也納政府擔心會被俄羅斯用作宣傳。

奧總理：普京陷戰爭邏輯

內哈默會後發表聲明，表示與普京作了「直接、坦誠但艱難」的對話，「我提到在布查和其他地區發生的嚴重戰爭罪，並強調必須將所有肇事者繩之以法」，又向普京表明這場戰爭必須結束，因為戰爭只有輸家。

內哈默其後會見記者，形容普京深陷「戰爭邏輯」（logic of war），經此行後他對以外交途徑解決俄烏問題感到相當悲觀。 不過，他會後向歐盟委員會主席馮德萊恩和德國總理朔爾茨表示，這些會面有必要繼續，以表達歐洲對俄方行動的憤慨。內哈默又指出，對於跟澤連斯基直接談判，俄方沒甚興趣。

(衛報/華盛頓郵報/法新社/路透社)