糧油價格歷史新高 恐催化「動盪之春」

中東非洲南亞多國民怨爆發

環球糧食成本自2020年中期已上升超過50%，各地家庭紛紛精打細算量入為出。個別本已有管治不善、乾旱和社會動盪問題的地區，面對新冠疫情打擊經濟與俄烏戰爭加劇糧油緊張，民怨爆發而令政治形勢益顯險峻。

2010年底引燃的「阿拉伯之春」，由當時見新高的糧價所引爆，而蔓延成北非和中東的反政府示威。不過聯合國糧農組織上周五（8日）公布的今年3月食品價格指數達歷史新高159.3，比2月升了近13%。與此同時，能源價格飈升，油價較去年增近60%，煤炭、天然氣也高於去年。小麥、化肥主要出口國俄羅斯因為攻打烏克蘭而受制裁，小麥、粟米、植物油的主要出口國烏克蘭因戰亂損害收成和外銷，又危及食物供應，且料未來數月情况將持續惡化。

新冠疫情俄烏戰事加劇危機

多個發展中國家因經濟放緩，損害自身貨幣，更無力償還債務或維持糧油補貼安撫民情。曾任非洲開發銀行首席經濟學家的美國哈佛大學甘迺迪政府學院資深研究員阿爾扎基（Rabah Arezki）表示，境况「極之使人擔憂」，多國負債纍纍，沒有餘力遏止漲價衍生的社會緊張。世界銀行稱，俄烏戰爭前有近六成最貧窮國家已陷債務困境或處於高風險。

斯里蘭卡因經濟管理不善、新冠大流行，政府外匯儲備枯竭，面對立國以來最嚴重糧食短缺、價格飈升和停電等問題，近期爆發連連反政府示威。而在中東和北非地區糧食和能源淨進口國家，備受俄烏戰爭牽動的商品市場和供應鏈衝擊。最大小麥進口國埃及的3月初小麥粉價格升了19%，植物油價格漲了一成，可是家庭平均每月收入僅約272美元（2121港元），需要盟友阿聯酋協助加強糧食安全。突尼斯的經濟負債沉痾不起、官員內鬥，在新冠疫情和俄烏戰爭下擴大了危機。通貨膨脹則導致摩洛哥出現抗議，亦使蘇丹出現騷亂和武力鎮壓。紅十字會日前亦表示，埃塞俄比亞、索馬里、南蘇丹等國約共四分之一的非洲人口因乾旱和衝突而陷糧食危機。

（CNN/彭博社）

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