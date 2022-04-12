訪俄晤普京 奧地利總理捱轟

內哈默（Karl Nehammer）的發言人在烏克蘭表示，內哈默此行已知會歐盟及烏克蘭總統澤連斯基。內哈默周日訪問基輔市郊被指發生屠殺平民的布查鎮（Bucha）後，主動邀約普京會面，即使知道機會渺茫，但仍希望「盡一切努力推動和平進展」。他在Twitter留言稱，奧地利軍事中立，但對俄軍侵烏的立場很清晰，「（戰事）必須停止。需要人道走廊、停火和全面調查戰爭罪行」。他又說，希望能藉今次訪問作為俄烏之間的橋樑。外長沙倫貝格（Alexander Schallenberg）表示，內哈默此行是要告訴普京「烏克蘭戰事的真相」，稱有人向他當面表示他道德上已輸掉戰爭，十分重要。

被圍攻多周的烏克蘭東南部城市馬里烏波爾，副市長奧爾洛夫（Sergei Orlov）抨擊內哈默訪俄的決定，說：「俄羅斯於烏克蘭犯下的戰爭罪行現在仍持續，我不明白怎可以現在與普京對話。」

奧地利是歐盟成員國，但並未加入北約。維也納於上周四宣布驅逐4名俄國外交官，稱他們從事與其外交身分不符的行為。

（中央社/法新社/路透社）

（俄軍侵烏）