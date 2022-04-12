迎東部大戰役 烏總統：關鍵一周 13公里長俄軍車隊推進 烏軍游擊戰優勢恐不再

俄羅斯現時主要目標是奪取頓巴斯地區尚未被控制的部分。據俄羅斯軍方電視台播放的畫面，近幾天俄軍新的坦克和大炮部隊以及從基輔周邊地區撤出的部隊，開始抵達烏克蘭東部哈爾科夫州伊久姆（Izyum）北部準備進攻。美國公司Maxar Technologies上周五發布的衛星圖片顯示，長近13公里的俄軍車隊朝頓巴斯地區進發。美國官員稱，俄軍重整旗鼓，由有「敘利亞屠夫」之稱的南部軍區司令德沃爾尼科夫（Alexander Dvornikov）負責頓巴斯的軍事行動。同樣，烏軍也開始從俄軍撤退後收復的烏克蘭北部地區，前往頓巴斯。

西方和烏克蘭官員表示，俄軍可能會利用現有部隊立即對烏東發動大規模攻勢，亦可能等待幾周重組部隊。專家指出，下階段戰事可能以全面進攻展開，結果將決定整場戰爭的走向。澤連斯基顧問波多利亞克（Mykhaylo Podolyak）周日表示，烏克蘭準備好大戰一場且非贏不可，包括頓巴斯的戰役，必須擊退俄軍，「烏克蘭才會擁有更強的談判立場」，之後俄烏總統才會見面。

烏東平坦常規戰 利俄補給

在前6周第一階段戰事，俄烏部隊主要在西部和北部多森林地區和南部沿海地區交戰，地型和屏蔽物有利烏軍打游擊戰偷襲俄軍，但烏東地勢平坦開闊，適合用坦克、大炮和飛機的常規戰，這對俄軍較有利，而且該區接近俄羅斯本土，補給線較短，有利俄軍後勤。

澤連斯基上周六稱莫斯科並沒放棄征服烏克蘭的野心，呼籲西方盡快提供更多武器。外長庫列巴（Dmytro Kuleba）上周警告，東部戰役令人聯想起第二次世界大戰，涉大規模軍事行動，他要求北約提供飛機、重型防空系統、反艦導彈與裝甲車等武器。英國已決定向烏提供120架「獒犬」（Mastiff）裝甲車，澳洲日前表示將提供20輛Bushmaster裝甲車；斯洛伐克上周五稱會給予S-300地對空導彈系統，捷克則提供5架T-72坦克及5輛裝甲車。德國《商報》（Handelsblatt）周一報道，德國武器商Rheinmetall準備向烏提供50輛豹1型（Leopard 1）主戰坦克，預計6周內開始赴運。

烏軍重型武器少 訓練恐滯後

目前西方提供的大多是烏軍熟悉的蘇製武器，而非最先進的西式軍備，免得要訓練烏軍使用。彭博社引述知情人士報道，北約東翼成員國的蘇製武器恐供不應求，一些國家準備開始在烏克蘭境外訓練烏軍，以協助他們逐漸過渡至使用北約武器。彭博社指出，迄今烏克蘭獲得的重型武器數量少，有些軍備需要烏軍經過幾個月訓練才能操作，能否趕及將足夠的軍備部署到頓巴斯前線仍不清楚。

英情報：俄重召退役兵助戰

英國國防部最新情報顯示，俄軍兵力不斷折損，現正尋求召回2012年以來退役的士兵，亦從摩爾多瓦親俄派分離勢力控制的德聶斯特河沿岸地區招募新兵，以加強俄軍實力。

（華盛頓郵報/華爾街日報/彭博社）

（俄軍侵烏）