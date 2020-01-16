英能源漲價民生受壓 社區自救掀變革 大眾生活開支急漲 面臨逾30年最嚴重生活水平下降

在新冠疫情衝擊下，英國GDP 2020年一度大幅下跌9.4%。雖然當地經濟表現隨疫情緩減而略見起色，但受能源及大宗商品價格急增影響，截至今年2月，英國過去12個月的通脹率達6.2%，為過去30年來最高水平，民生受壓。英國能源監管機構天然氣和電力市場管制局（Ofgem）年初更宣布，由於天然氣供應成本飈升，多間能源供應商陷財困，決定由4月起全年能源價格上限將調高至1971鎊（約2萬港元），升幅達54%，有關上限亦料在10月進一步上調最多800鎊（約8216港元）。英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）警告，能源價格上漲已令英國國民出現生活開支危機，烏克蘭戰爭使情况雪上加霜，英國國民的收入與消費力勢面臨「歷史震盪」。英國智庫Resolution Foundation研究顯示，現最少630萬英國家庭面對「能源壓力」。

目前英國能源收費大致可分成兩類，包括固定收費（Fixed Tariffs）和標準浮動收費（Standard Variable Tariffs），固定收費指用戶與能源公司簽定合約，在合約期內能源單位價格不變，而標準浮動收費的能源單位價格可能隨時增減。今次能源價格上限增加主要影響非固定收費用戶。

雖然當局公布一系列援助措施，包括向能源供應商提供貸款以將加價分攤在5年內實施，提高國民保險（NI）的繳交門檻至年收入12,570鎊（約12.9萬港元）等，惟成效存疑：英國預算責任辦公室（OBR）指出，英國國民目前整體稅務負擔已達1950年代以來最高水平。若慮及此前已公布的增稅計劃，新推出的援助措施只等同每加稅6鎊（約61.6港元）回贈國民1鎊（約10.3港元），預期2022/23財年度英國家庭將面臨自1956年開始統計以來最大幅度的生活水平倒退（見圖）。

政府資助社區計劃幫補基層

36歲的索帕伊（Leigh Sopaj）正受能源上漲影響。她向《金融時報》稱，她每周充值30鎊（約308港元）預繳電費，以往到周中仍有20鎊餘額，但如今到周中只餘11鎊，應付日常開支日感困難。她早前加入了居住地沃里克郡（Warwickshire）利靈頓（Lilington）的社區廚房計劃，只需付出5鎊（約51.4港元），便可隨意選購由超市提供的剩餘商品，讓她應付子女的飲食需要。該計劃獲市政府資助約35萬鎊（約359萬港元），除了提供食物援助，亦會開設興趣小組、健康輔導、家庭預算規劃顧問等服務。

新冠疫情增公眾參與做義工

計劃負責人、志願機構Feed the Hungry成員阿博特（Faye Abbott）向該報稱，希望建立社區網絡，讓經濟陷困的家庭互相支持，有限資源下維持一定生活質素，「努力工作而無法應付開支的人也需要幫助，而這些人正愈來愈多」。參與計劃的沃里克郡政府成員蒂姆斯（Heather Timms）指出，不少陷入貧窮危機的家庭經濟狀况都是逐漸下滑的，「我們希望在其跌至谷底前便將其接住」。如計劃成功，當局計劃在鄰近社區亦開設同類社區廚房，並建立自給自足的營運模式。

異於「大社會」 政府催化變革

擴張社區組織以提供公共服務的理念獲中央政府支持，亦被列為縮減全國貧富懸殊的政策構想之一。地區政府網絡及智庫New Local行政總監倫特（Adam Lent）稱，新冠疫情促使公眾熱心參與義務工作，如今在規模龐大的生活開支危機下，由政府支持社區自發組織提供公共服務的方式值得重新評估。他認為，與前首相卡梅倫提出讓政府後退，將權力下放慈善機構和公眾，縮減福利和公共開支以提高公共服務效率的「大社會」（Big Society）理念不同，如今政府將會成為社區變革的重要催化劑。

批評者指現資助難抵過往削支

不過，工黨副黨魁韋雅蘭（Angela Rayner）便批評，保守黨政府過去10年大幅削減地方政府預算達30%，如今對社區計劃的些許援助並不足以替代政府提供的公共援助服務。

無力紓解民困正令執政保守黨出現信任危機，親工黨的獨立新聞網站LabourList上月底公布民調顯示，39%受訪選民認為保守黨是「高稅收政黨」，而對工黨持有關觀點的選民僅27%。前內閣官員戴德偉直言，國民的稅務重擔顯然會影響今年5月舉行的地方選舉選情。

（金融時報/衛報/BBC）

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