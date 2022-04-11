約翰遜訪基輔街頭 英公布對烏新軍援

婦女贈「象徵烏堅韌不屈」瓷公雞

約翰遜是自俄軍撤出該區後又一訪問基輔的外國領袖。他稱澤連斯基為「獅子」，英國將堅定地與烏克蘭同一陣線。兩領袖又在數十名士兵護衛下，漫步於基輔街頭，走過獨立廣場等地。其間一名女子捧着一對公雞造型的陶瓷壺趨前，說要贈予兩名領袖，軍人接過檢查後交予兩人。早前在博羅江卡（Borodyanka）的轟炸後照片中，一個該款陶瓷公雞完好無缺地擱於破爛樓宇櫥櫃上，被視為烏克蘭堅韌不屈的象徵。

另外，歐盟上周六表示為支援烏克蘭難民推動的「為烏克蘭挺身」（Stand Up for Ukraine）活動，已籌得101億歐元（約861億港元）。其中83億歐元將用於前線歐盟成員國、摩爾多瓦等國的難民。

（衛報/路透社）