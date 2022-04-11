約翰遜訪基輔街頭 英公布對烏新軍援

【明報專訊】英國首相約翰遜上周六（9日）突訪基輔以表支持，並與烏克蘭總統澤連斯基視察基輔市內，其間約翰遜獲途人送上象徵烏克蘭人頑強禦敵精神的公雞造型陶瓷壺。唐寧街上周六宣布，英國將向烏克蘭提供新式反艦導彈系統和120輛裝甲車，以及答應支持世界銀行貸款給烏克蘭，承諾英國不再使用俄羅斯的化石燃料。英國上周五已宣布給予烏克蘭總值1億英鎊（約10.21億港元）軍備，包括星光（Starstreak）防空導彈、800枚反坦克導彈。
婦女贈「象徵烏堅韌不屈」瓷公雞
約翰遜是自俄軍撤出該區後又一訪問基輔的外國領袖。他稱澤連斯基為「獅子」，英國將堅定地與烏克蘭同一陣線。兩領袖又在數十名士兵護衛下，漫步於基輔街頭，走過獨立廣場等地。其間一名女子捧着一對公雞造型的陶瓷壺趨前，說要贈予兩名領袖，軍人接過檢查後交予兩人。早前在博羅江卡（Borodyanka）的轟炸後照片中，一個該款陶瓷公雞完好無缺地擱於破爛樓宇櫥櫃上，被視為烏克蘭堅韌不屈的象徵。
另外，歐盟上周六表示為支援烏克蘭難民推動的「為烏克蘭挺身」（Stand Up for Ukraine）活動，已籌得101億歐元（約861億港元）。其中83億歐元將用於前線歐盟成員國、摩爾多瓦等國的難民。