美媒：普京調「敘利亞屠夫」赴烏前線

獲新任命的是60歲俄羅斯南部軍區指揮官德沃爾尼科夫（Alexander Dvornikov）。他2015年9月至2016年6月指揮俄軍在敘利亞支持巴沙爾政府的軍事行動期間，以軍機支援巴沙爾軍圍攻反政府武裝佔據的敍東城市阿勒頗，轟炸人煙稠密地區，造成重大平民傷亡。《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）報道，德沃爾尼科夫有「敘利亞屠夫」之稱。

烏克蘭東部局勢愈見緊張。頓涅茨克州長庫里連科在Telegram表示，9日俄軍炮擊導致當地兩市5名平民死亡，另有5人受傷。烏克蘭當局已敦促東部民眾在烏東爆發大戰前盡快撤離。盧甘斯克州州長蓋達伊（Serhiy Gaidai）昨稱，已有9列列車準備撤離民眾。

俄羅斯國防部上周六聲稱搗破烏方從南部馬里烏波爾撤離多名「亞速營」指揮官的計劃，稱俄軍上周五（8日）晚向當地一艘突然轉向、試圖強行突破封鎖的烏克蘭貨船開火，使其起火。俄方稱無船員受傷，連人帶船押往俄羅斯南部港口葉伊斯克。

基輔周邊村莊再報稱有亂葬崗

烏克蘭官員周日說，在首都基輔附近曾被俄軍佔領的村莊布佐瓦（Buzova）發現數十名烏克蘭平民陳屍油站附近一個坑。俄軍早前被指在基輔市郊布查鎮濫殺平民。

俄烏前日第三度交換戰俘。俄方昨證實，俄換回的俘虜中有4名俄羅斯國營核能公司（Rosatom）人員和一些軍人，烏克蘭則表示12名烏克蘭軍人及14名平民獲釋歸返。

北約秘書長斯托爾滕貝格上周六接受英國《每日電訊報》訪問時表示，計劃在東部邊界永久駐軍以應對俄將來的侵略，6月北約峰會時會有決定。

俄軍侵烏前，俄曾是烏克蘭的主要貿易伙伴。不過，烏克蘭經濟部長斯維里登科前日在facebook宣布，正式終止與俄的貨物貿易關係，不准俄貨進口烏克蘭。

（CNN/法新社/路透社）