法大選投票 兩因素添變

截至上周五的民調顯示，尋求連任的馬克龍（Emmanuel Macron）的支持度有26.3%，在首輪投票可領先極右國民聯盟的馬林勒龐（Marine Le Pen，23.1%）數個百分點，預計首輪投票無總統候選人得票過半之下，兩人會晉身本月24日的第二輪投票，屆時馬克龍預計只能以52.6%對47.4%的輕微差距取勝，未能複製2017年大選在次輪投票以66.1%票數對33.9%大勝馬林勒龐的佳績。

馬克龍未容樂觀 選民稱「揀小丑」

法國政治學者佩里諾（Pascal Perrineau）認為，首輪投票之所以存在不確定因素，原因之一是未決定投票意向或改變想法的選民，以及杯葛投票選民的人數都會是前所未有的高。此外，法新社引述有分析指出，2002年有28.4%選民杯葛首輪投票的紀錄會被打破，且認為今次會打破2017年22.2%缺席投票的紀錄。

有很多左翼選民在昨日投票前的民調中稱，不會像2017年般為要馬林勒龐落敗而在第2輪投票中投票給馬克龍。居於美國已25年的法國選民德帕斯塔斯（Nathalie Depastas ）稱以「揀小丑」的心態看待這次投票，她沒透露投票給誰，但指會投給「心繫法國利益者」。

馬克龍若最終勝選，將會成為前總統希拉克2002年成功連任後，第2名成功連任的法國總統。

（路透社/法新社/The Local/France24）