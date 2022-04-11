軍方幕後掌控外交 巴中關係難輕易改

【明報專訊】伊姆蘭汗失勢或牽動巴基斯坦的外交戰略。伊姆蘭汗與幕後掌控外交和安全政策實權的陸軍參謀長巴傑瓦之間其一最大分歧，在於如何看待對美關係。伊姆蘭汗向來反美，在2月底俄軍侵烏前夕訪問莫斯科，損害巴美關係，他面對逼宮時更公開把矛頭指向美國。巴傑瓦卻一再重申有意修補巴美關係，巴基斯坦新政府上台後，可望至少避免巴美關係進一步惡化。但這不代表巴基斯坦跟中國的關係會受到重大影響。巴傑瓦本人傾向繼續尋求在中美之間左右逢源，尤其是中方看重的一帶一路項目「中巴經濟走廊」堪稱巴基斯坦國內的跨黨派共識。
巴傑瓦左右逢源 謝里夫家族友華
早年畢業於美國與加拿大軍校的巴傑瓦（Qamar Javed Bajwa）尋求修補巴美關係早有迹可尋，《日經亞洲》去年分析，巴傑瓦趁美國防長訪印度時放話呼籲印巴「是時候埋葬過去」和開始合作，便是向西方示好的信號，他本人更多次透過英國向華府傳達友好信號，旨在避免予外界完全倒向中國的印象，盼走向中間位置。
巴傑瓦本月2月在首都一場安全會議上重申，面對全球列強對峙的形勢，巴基斯坦自視為促進國際經濟利益的「熔爐」（melting pot），重視聯繫性和友誼。他指巴基斯坦不信任「陣營政治」，與伙伴所建立的雙邊關係皆不犧牲與其他國家的關係，一方面會致力於「中巴經濟走廊」計劃，與中國保持緊密戰略關係，另一方面美國作為巴基斯坦最大的出口市場，兩國亦存在長遠和卓越的戰略關係。
中巴經濟走廊早在2013年伊姆蘭汗上台前已確立，被形容是巴基斯坦的跨黨派共識，不會因總理換人便輕易改變。而且有望出任臨時總理的夏巴茲‧謝里夫及其家族也跟北京關係友好，他本人2013年至2018年擔任東部旁遮普省首席部長期間，以主導落實與中國合作的基建項目聞名，其兄長納瓦茲‧謝里夫出任總理期間，2013年更獲中國國家主席稱為「中國人民的老朋友」。