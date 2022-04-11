軍方幕後掌控外交 巴中關係難輕易改

巴傑瓦左右逢源 謝里夫家族友華

早年畢業於美國與加拿大軍校的巴傑瓦（Qamar Javed Bajwa）尋求修補巴美關係早有迹可尋，《日經亞洲》去年分析，巴傑瓦趁美國防長訪印度時放話呼籲印巴「是時候埋葬過去」和開始合作，便是向西方示好的信號，他本人更多次透過英國向華府傳達友好信號，旨在避免予外界完全倒向中國的印象，盼走向中間位置。

巴傑瓦本月2月在首都一場安全會議上重申，面對全球列強對峙的形勢，巴基斯坦自視為促進國際經濟利益的「熔爐」（melting pot），重視聯繫性和友誼。他指巴基斯坦不信任「陣營政治」，與伙伴所建立的雙邊關係皆不犧牲與其他國家的關係，一方面會致力於「中巴經濟走廊」計劃，與中國保持緊密戰略關係，另一方面美國作為巴基斯坦最大的出口市場，兩國亦存在長遠和卓越的戰略關係。

中巴經濟走廊早在2013年伊姆蘭汗上台前已確立，被形容是巴基斯坦的跨黨派共識，不會因總理換人便輕易改變。而且有望出任臨時總理的夏巴茲‧謝里夫及其家族也跟北京關係友好，他本人2013年至2018年擔任東部旁遮普省首席部長期間，以主導落實與中國合作的基建項目聞名，其兄長納瓦茲‧謝里夫出任總理期間，2013年更獲中國國家主席稱為「中國人民的老朋友」。

（黎明報/路透社/時代雜誌/日經亞洲）