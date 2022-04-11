失軍方支持 巴總理遭國會罷免 伊姆蘭汗指控涉美「外國勢力」助逼宮

【明報專訊】巴基斯坦國會經過13小時辯論，於周日凌晨表決通過罷免總理伊姆蘭汗，令其成為巴基斯坦首名因不信任動議而落台的總理。伊姆蘭汗墮馬的關鍵在於失去曾力捧他上台的軍方支持，當地傳媒更指伊姆蘭汗曾擬撤換軍方最高領袖、陸軍參謀長巴傑瓦來挽救政治危機，但疑被巴傑瓦親自出手阻止。伊姆蘭汗否認這說法，堅持自己是因「外國的政權更迭陰謀」才下台，矛頭指向美國。前總理謝里夫之弟兼最大在野黨黨魁夏巴茲料於今日經確定成為臨時總理，但政府更迭能否平息巴基斯坦的政局動盪仍是未知數。
這次不信任動議在上月醞釀，到3月28日正式提交到國會，原訂一周內投票，但到上周日（3日）國民議會（下議院）副議長以「外國陰謀」和「違憲」為由阻撓投票，伊姆蘭汗同日向總統提請解散國會（即提前大選），及至上周四（7日）最高法院5名法官一致裁定，在不信任動議未投票下解散國會實屬違憲，下令國會須不晚於上周六（9日）復會並完成投票。但國會按令前日復會後，執政巴基斯坦正義運動黨（PTI）議員「拉布」發言拖延時間，親PTI示威者也到國會外抗議，令投票遲遲未能展開。
事態僵持至深宵，即最高法院指定恢復不信任動議投票的死線結束前，最高法院和伊斯蘭堡高等法院準備午夜開庭處理藐視法庭的聆訊，國會外有警車準備逮捕藐視法庭裁決的議長，機場也加強保安防止高官出國。但隸屬執政黨的正、副議長突然請辭，反對派領袖代為主持會議。
通宵「拉布」未阻不信任投票
最終在伊姆蘭汗及其PTI黨友缺席下，跨政治光譜的反對派聯盟連同部分倒戈執政黨議員，勉強取得過半數的174票（國民議會共342席，過半界線為172票），通過對伊姆蘭汗的不信任動議，意味着終結對方3年多的管治。巴基斯坦自1973年採用現行憲法後，從未有總理完成5年任期至卸任，但伊姆蘭汗是首名被罷免者。
被罷免後，伊姆蘭汗昨日在Twitter說：「巴基斯坦在1947年成為獨立國家，但對抗外國的政權更迭之自由抗爭今日再次開始。捍衛主權和民主的一直都是這個國家的人民。」他自從面臨不信任動議後，一直歸咎外國勢力，尤其大打反美牌。分析認為，「對抗外國勢力」或成他鋪路出戰下次大選的其一「籌碼」。
前總理謝里夫之弟上台無懸念
在野「巴基斯坦穆斯林聯盟（謝里夫派）」（PML-N）黨魁夏巴茲（Shehbaz Sharif）則在Twitter表示，巴基斯坦及其議會「終於擺脫嚴峻危機……祝賀巴基斯坦迎來新曙光」。他昨已向國會提交總理提名，勢獲國會通過。在野陣營逼宮前已計劃提前在10月大選。
伊姆蘭汗原被認為得到幕後掌控權力的軍方支持才上位，但任內被指試圖擺脫軍方以至美國的牽制，在委任軍方情報局局長以至內外決策皆曾公開不咬弦，尤其是在對華立場上跟軍方頭號實權人物、陸軍參謀長巴傑瓦（Qamar Javed Bajwa）鬧翻，到上月二人攤牌，在巴傑瓦發出不再支持的信號後，伊姆蘭汗公開攻擊和嘲笑對方。
報道指曾擬撤換軍方高層失敗
巴基斯坦《黎明報》報道，伊姆蘭汗上周六晚曾計劃將巴傑瓦革職，換上「較聽話」的人當新陸軍參謀長，但等候新人選出來時，兩名不速之客卻乘直升機而至，由陸軍士兵護送入內。經過45分鐘會晤後，國防部未有發布任免通知。BBC烏爾都語報道推測，那兩人是巴傑瓦和軍方情報局長安賈姆（Ahmed Anjum）。另有報道指有人夜間已向法院遞交申訴書，禁止伊姆蘭汗撤換巴傑瓦。不過伊姆蘭汗向記者否認撤換說。路透社亦引述兩名消息人士稱，巴傑伊跟伊姆蘭汗會晤後，不信任動議投票才得以舉行。