失軍方支持 巴總理遭國會罷免 伊姆蘭汗指控涉美「外國勢力」助逼宮

這次不信任動議在上月醞釀，到3月28日正式提交到國會，原訂一周內投票，但到上周日（3日）國民議會（下議院）副議長以「外國陰謀」和「違憲」為由阻撓投票，伊姆蘭汗同日向總統提請解散國會（即提前大選），及至上周四（7日）最高法院5名法官一致裁定，在不信任動議未投票下解散國會實屬違憲，下令國會須不晚於上周六（9日）復會並完成投票。但國會按令前日復會後，執政巴基斯坦正義運動黨（PTI）議員「拉布」發言拖延時間，親PTI示威者也到國會外抗議，令投票遲遲未能展開。

事態僵持至深宵，即最高法院指定恢復不信任動議投票的死線結束前，最高法院和伊斯蘭堡高等法院準備午夜開庭處理藐視法庭的聆訊，國會外有警車準備逮捕藐視法庭裁決的議長，機場也加強保安防止高官出國。但隸屬執政黨的正、副議長突然請辭，反對派領袖代為主持會議。

通宵「拉布」未阻不信任投票

最終在伊姆蘭汗及其PTI黨友缺席下，跨政治光譜的反對派聯盟連同部分倒戈執政黨議員，勉強取得過半數的174票（國民議會共342席，過半界線為172票），通過對伊姆蘭汗的不信任動議，意味着終結對方3年多的管治。巴基斯坦自1973年採用現行憲法後，從未有總理完成5年任期至卸任，但伊姆蘭汗是首名被罷免者。

被罷免後，伊姆蘭汗昨日在Twitter說：「巴基斯坦在1947年成為獨立國家，但對抗外國的政權更迭之自由抗爭今日再次開始。捍衛主權和民主的一直都是這個國家的人民。」他自從面臨不信任動議後，一直歸咎外國勢力，尤其大打反美牌。分析認為，「對抗外國勢力」或成他鋪路出戰下次大選的其一「籌碼」。

前總理謝里夫之弟上台無懸念

在野「巴基斯坦穆斯林聯盟（謝里夫派）」（PML-N）黨魁夏巴茲（Shehbaz Sharif）則在Twitter表示，巴基斯坦及其議會「終於擺脫嚴峻危機……祝賀巴基斯坦迎來新曙光」。他昨已向國會提交總理提名，勢獲國會通過。在野陣營逼宮前已計劃提前在10月大選。

伊姆蘭汗原被認為得到幕後掌控權力的軍方支持才上位，但任內被指試圖擺脫軍方以至美國的牽制，在委任軍方情報局局長以至內外決策皆曾公開不咬弦，尤其是在對華立場上跟軍方頭號實權人物、陸軍參謀長巴傑瓦（Qamar Javed Bajwa）鬧翻，到上月二人攤牌，在巴傑瓦發出不再支持的信號後，伊姆蘭汗公開攻擊和嘲笑對方。

報道指曾擬撤換軍方高層失敗

巴基斯坦《黎明報》報道，伊姆蘭汗上周六晚曾計劃將巴傑瓦革職，換上「較聽話」的人當新陸軍參謀長，但等候新人選出來時，兩名不速之客卻乘直升機而至，由陸軍士兵護送入內。經過45分鐘會晤後，國防部未有發布任免通知。BBC烏爾都語報道推測，那兩人是巴傑瓦和軍方情報局長安賈姆（Ahmed Anjum）。另有報道指有人夜間已向法院遞交申訴書，禁止伊姆蘭汗撤換巴傑瓦。不過伊姆蘭汗向記者否認撤換說。路透社亦引述兩名消息人士稱，巴傑伊跟伊姆蘭汗會晤後，不信任動議投票才得以舉行。

（綜合報道）