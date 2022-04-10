巴基斯坦執政黨拖延 國會不信任投票受阻

國民議會（眾議院）在當地時間早上10時半復會，不信任動議投票是第4項議程。執政正義運動黨（PTI ）籍的議長凱瑟（Asad Qaiser）表示，會「以字面和精神」履行法庭命令。可是投票前，凱瑟卻闢了1個小時提問時間來討論不信任動議程序背後的「國際陰謀」，惹反對派議員抗議。兩大在野政黨巴基斯坦穆斯林聯盟（謝里夫派）（PML-N）和巴基斯坦人民黨（PPP）指摘議長蓄意推遲不信任投票，藐視法庭。之後議會突然宣布休會至中午12時半，之後再延至晚上。

正義運動黨雖為國會第一大黨，可是自兩大同盟政黨退出政府後，其在國民議會已佔不到全院342個議席的大多數。而反對派抨擊總理政經及外交政策不善，自3月推動不信任動議，據說已集得議會內超過172票、通過罷免最低門檻，當中包括部分倒戈的正義運動黨議員。伊姆蘭汗的盟友上周日（3日）阻止了不信任動議投票，但最高法院上周四日裁定違憲。

伊姆蘭汗和部分議員黨友昨並沒有現身國會。他上周五晚表示，對最高法院的裁決失望但無奈接受，但他堅持有外國陰謀推翻論，並暗指美國，表明不會承認任何取代他的反對派政府，還要求其支持者周日晚起和平示威。他道：「我不會接受『輸入政府』（imported government）。我準備好鬥爭。」

（路透社/彭博社/黎明報/印度斯坦時報）