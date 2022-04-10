為防輻射外泄 切爾諾貝爾人員偷俄軍燃料保運作

英國廣播公司（BBC）昨日報道，俄軍進駐切爾諾貝爾核電站後讓工程師、監察人員及其他技工繼續工作，之後兩天俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）職員到來，詳細了解管理設施的方法。工程師塞莫諾夫（Valeriy Semonov）憶述，當核電站停電3天後，他竭力尋找燃料，更不惜冒險從俄軍處偷取，維持發電機運轉。核電站輻射安全監督洛巴達（Oleksandr Lobada）說： 「若我們斷電，可能會引發災難。輻射物質會釋放出來。」

烏方指俄軍搶掠核電站

烏克蘭內政部長莫納斯蒂爾斯基（Denys Monastyrskyy）視察設施時表示，俄軍此前將169名烏克蘭國民警衛軍囚禁在地下防空洞，並於撤走時挾持他們作人質，相信作為戰俘已被帶往俄羅斯。他又指俄軍搶掠核電站，偷走員工電腦、金錢等貴重財物。

此外，烏軍在該核電站一個俄兵佔領時居住的房間，量度到較正常高的輻射量。烏克蘭士兵烏戈爾科夫 （Ihor Ugolkov）稱，這是由於俄兵到過名為「紅森林」的高輻射區後，鞋上沾了的輻射物被帶回房間內。這是烏克蘭官員所指的俄軍在核電站又一粗疏行為。俄軍被指漠視核安全，在核電站附近挖戰壕，令自己暴露於潛在有害輻射量下。

（BBC/CNN）

（俄軍侵烏）