親送入歐文件 馮德萊恩允加快烏申請 芬蘭瑞典放風加快加入北約步伐

今次是俄羅斯2月24日開戰以來，歐盟委​​員會高層首次訪問烏克蘭。馮德萊恩表明此行旨在給予澤連斯基道德及財政支援，她在與澤連斯基共同舉行的聯合記者會上，將一份文件交給對方，說：「這是你們步入歐盟的開始。我們準備好支持你填妥這份問卷。這將不會一如既往虛耗經年，而只是幾個星期（去完成這個步驟）的事。」她表示，打算今夏將烏克蘭加入歐盟的申請提交歐洲理事會。她承諾歐盟等將幫助民主國家烏克蘭擺脫戰爭，還表示：「俄羅斯將在經濟、金融、技術上步向衰敗，而烏克蘭則步向進入歐洲的未來。」澤連斯基回應表示，會在一周內作答。

與馮德萊恩同行的歐盟外交與安全政策高級代表博雷利也在基輔宣布，開戰後翌日撤離基輔的歐盟駐烏克蘭代表團將重返首都，這將有助確保歐盟和烏克蘭政府更緊密和直接地合作。意大利亦表示，將會在復活節後重開位於基輔的大使館。

貪污嚴重立法需時 料烏入歐不易

儘管烏克蘭自2017年便與歐盟締訂結盟協議，雙方同意在某些經濟領域一致、政治加強合作，但烏克蘭至今仍未算歐盟甄選成員。到今年2月28日，澤連斯基正式提交加入歐盟的申請書，呼籲歐盟立即根據特別程序授予烏克蘭成員資格。保加利亞、捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、斯洛伐克和斯洛文尼亞8個東歐國家總統也於當天發聯署信，敦促歐盟給予烏克蘭作為歐盟候選國地位，並啟動入歐談判進程。惟法國、德國、荷蘭、丹麥、西班牙等較為消極，強調不太可能快速擴充成員。

民調機構Rating本月5日公布的一項調查顯示，支持加入歐盟的烏克蘭人由3年前的約六成，激增至上月底的91%。按程序，要加入歐盟的國家須滿足某些特定條件，例如擁有自由市場經濟、穩定的民主政制、接受歐盟立法及採用歐元，由歐洲理事會要求歐盟委員會評估該國是否有能力達至那些標準。倘評估正面，歐洲理事會須協定一致的歐盟成員國和候選國談判框架，然後展開入歐談判。鑑於候選國須採納大量歐盟規例為國家法律，加上通常需要通過一系列經濟、金融改革，所以過程一般需時多年。此外，根據透明國際的清廉指數，烏克蘭是比俄羅斯還要貪污的歐洲第二位最貪污國家，加上它尚在戰中，日後疆界不明朗等問題，入歐料不容易。

英揆突訪基輔晤澤連斯基

受俄軍攻烏影響，格魯吉亞和摩爾多瓦均已向歐盟提交正式申請，芬蘭和瑞典亦可能加快加入北約組織的步伐。芬蘭總理馬林上周五表示，該國國會將在「未來幾周內」討論可能加入北約的問題，她希望有關討論在「仲夏之前」結束。其鄰國瑞典的首相安德松3月底透露不排除加入，將於5月底完成安全政策分析後公開立場。當地傳媒昨日刊登該國第二大反對黨民主黨領袖的訪問表示，如果芬蘭申請加入北約，該黨將轉軚支持瑞典加入北約，令國會內加入北約陣營變成大多數。

另外，烏克蘭總統幕僚西比哈（Andriy Sybiha）在facebook發文稱，英國首相約翰遜昨日突然到訪基輔期間與澤連斯基會面，並發布當時兩人相對而坐的照片。西比哈指英國在支援防衛烏克蘭方面扮演領導角色，並形容約翰遜是「反戰聯盟和制裁俄羅斯侵略者的領袖」。

（德國之聲/路透社/獨立報/法新社）

（俄軍侵烏）