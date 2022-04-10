馬克龍搶佔中間高地 難阻法國「向右轉」

中右派的共和黨（及其前身政黨）和中左派的社會黨是法國傳統政治上的兩大黨，截至2017年大選前，都是由兩黨政客輪流執政。但在2017年大選，奧朗德政府民望低迷拖累社會黨選情，共和黨總統候選人菲永則捲入醜聞而提前出局，造就馬克龍搶佔中間路線上位。共和黨和社會黨儘管在地方選舉保持一定戰力，但在全國政壇未有起色，這次大選兩黨候選人也難望出線。

學者：向心政治未挽民眾信任

香港浸會大學政治及國際關係學系系主任科萊（Alistair Cole）向本報指出，法國社會過去5年變得更為分裂，但真正的破裂發生於2017年大選，舊政黨體系受到重創後，「左右體制兩極競爭的邏輯被『向心』（centripetal）邏輯所取代，即馬克龍佔據『民粹民族主義右派』與不屈法國（註：由梅朗雄領導的極左勢力）之間的重心（center of gravity）位置」。科萊指馬克龍藉此策略吸引從前的對手支持自己的中間立場，但與此同時，一方面是頂層（馬克龍）不信任「舊世界」（指傳統政壇）的代表，另一方面是民眾不信任由上而下的管理方式，2018年的黃背心示威是這股潛藏不滿的象徵性例子。

政界傳媒右傾 無損左翼價值觀

馬克龍佔據中間主流，政治光譜的兩側由極右和極左勢力接收，馬林勒龐和梅朗雄有望重演2017年大選的不俗表現，但對比支持度下，還是可以看到法國政治氣候繼續向右轉移，澤穆爾一度抬頭，曾被視為極右邊緣人物的馬林勒龐成功走入主流，便是例子。即使是主打中間路線的馬克龍，任內部分涉及安全範疇的政策，也被質疑是為了討好右翼選民。

格勒諾布爾政治學院政治科學系榮休教授布列雄（Pierre Bréchon）提醒，法國政治階級和傳媒向右轉，但不一定也帶動民眾跟隨。他向《基督教科學箴言報》指出，諸如性別薪酬平權和社會平等之類的左翼價值觀依然穩定，但價值觀不一定轉化成選票。

明報記者

（法國大選）