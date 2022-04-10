法大選今首輪投票 低投票率恐成變數 馬克龍爭連任 勢再決戰馬林勒龐

【明報專訊】法國總統大選第一輪投票今日（10日）舉行，按選前民調推算，沒有候選人會在第一輪勝出，爭取連任的共和前進黨總統馬克龍勢將再次跟極右國民聯盟的馬林勒龐出線，在兩周後（24日）的第二輪投票對決。牌面上這是5年前上屆大選的翻版，但預料戰况將緊湊得多，日漸走入政治主流的馬林勒龐近期大打「生活水平牌」，瞄準馬克龍的弱點，迅速收窄支持度差距。觀察家擔心，首輪投票有可能錄得比2002年大選更低的投票率，為選情帶來新變數。
分析料馬克龍終以些微差距取勝
綜合截至上周五（8日）的選前主流民調，馬克龍（Emmanuel Macron）的支持度有26.3%，以3.2個百分點領先第二位的馬林勒龐（Marine Le Pen，23.1%）。極左「不屈法國」的梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon，17.1%）排第三，一度崛起的極右名嘴澤穆爾（Éric Zemmour，9.5%）排第四。兩大傳統政黨共和黨和社會黨劣勢明顯，在10名主流候選人中，共和黨的佩克雷斯排第五，社會黨的伊達爾戈更排包尾。
根據法國大選制度，如首輪投票無總統候選人得票過半，即由頭兩位進行第二輪決選。按上述民調推算，馬克龍與馬林勒龐勢將繼上屆後再次聯手躋身次輪。在2017年大選，馬克龍在次輪投票以66.1%票數對33.9%大勝馬林勒龐，但今屆難望贏得如此輕鬆。綜合選前主流民調，馬克龍和馬林勒龐次輪對決時，只能以52.6%對47.4%的輕微差距取勝。
馬林勒龐淡化激進打經濟牌
上述變化一方面反映馬林勒龐的溫和轉型有成效，另一方面突顯民眾未能感受到馬克龍經濟改革的成果。馬林勒龐出身於極右政治世家，但對比父親老勒龐，她多年來淡化激進形象，嘗試走入政壇主流，上屆大選已初見成效。隨着今屆大選有以更右傾立場示人的澤穆爾出戰，馬林勒龐得以建立相對溫和形象。
馬林勒龐在今屆選舉更相對淡化其招牌反移民立場，轉為主打選民最關心的議題——消費者的購買力（生活成本），她在電視節目回應選民提問時說：「我顯然認為移民和不安全情况是迫切需要答案的嚴肅議題，但那不止於此。我對維持生計與對法國終結的擔憂一樣多。」
俄羅斯2月底入侵烏克蘭，本來為馬克龍帶來所謂「旗聚效應」的支持度加成效果，但隨着戰爭和制裁對法國經濟（尤其是通脹）影響逐漸浮現，馬克龍政府面對無力遏止物價飈升的質疑。這給予馬林勒龐和梅朗雄的拉票機會，尤其是自黃背心示威以來，馬克龍被詬病不了解中下階層的民生疾苦。馬克龍上周五在網媒Brut發表的選前最後訪問中，指馬林勒龐大打恐懼牌，只懂發表短視建議，社會項目大計「虛假」，根本財政上無法負擔，而且會嚇走國際投資者，造成龐大就業職位流失。
選民感「選舉無用」挫投票率
今屆大選還有另一變數——投票率。本月Ifop民調發現，八成受訪者覺得今屆大選「低質素」，投訴缺乏新的政治思想或願景，對新冠疫情、俄軍侵烏以至生活水平危機等問題無甚解決方案。《世界報》民調也指，僅75%受訪者對選舉感興趣，比上屆大選同期民調低7個百分點，恐會重演2002年大選低投票率的現象。當年大選爆出法國政治史上最大冷門，老勒龐淘汰社會黨的若斯潘，打破傳統兩大黨壟斷，但在次輪投票慘敗予時任總統希拉克。有民調主管指出，當年也有像現時「選舉無用」的民意氣氛，促使選民傾向投「抗議票」。
（金融時報/華爾街日報/法新社/衛報/世界報/中央社）
（法國大選）
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