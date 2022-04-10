法大選今首輪投票 低投票率恐成變數 馬克龍爭連任 勢再決戰馬林勒龐

分析料馬克龍終以些微差距取勝

綜合截至上周五（8日）的選前主流民調，馬克龍（Emmanuel Macron）的支持度有26.3%，以3.2個百分點領先第二位的馬林勒龐（Marine Le Pen，23.1%）。極左「不屈法國」的梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon，17.1%）排第三，一度崛起的極右名嘴澤穆爾（Éric Zemmour，9.5%）排第四。兩大傳統政黨共和黨和社會黨劣勢明顯，在10名主流候選人中，共和黨的佩克雷斯排第五，社會黨的伊達爾戈更排包尾。

根據法國大選制度，如首輪投票無總統候選人得票過半，即由頭兩位進行第二輪決選。按上述民調推算，馬克龍與馬林勒龐勢將繼上屆後再次聯手躋身次輪。在2017年大選，馬克龍在次輪投票以66.1%票數對33.9%大勝馬林勒龐，但今屆難望贏得如此輕鬆。綜合選前主流民調，馬克龍和馬林勒龐次輪對決時，只能以52.6%對47.4%的輕微差距取勝。

馬林勒龐淡化激進打經濟牌

上述變化一方面反映馬林勒龐的溫和轉型有成效，另一方面突顯民眾未能感受到馬克龍經濟改革的成果。馬林勒龐出身於極右政治世家，但對比父親老勒龐，她多年來淡化激進形象，嘗試走入政壇主流，上屆大選已初見成效。隨着今屆大選有以更右傾立場示人的澤穆爾出戰，馬林勒龐得以建立相對溫和形象。

馬林勒龐在今屆選舉更相對淡化其招牌反移民立場，轉為主打選民最關心的議題——消費者的購買力（生活成本），她在電視節目回應選民提問時說：「我顯然認為移民和不安全情况是迫切需要答案的嚴肅議題，但那不止於此。我對維持生計與對法國終結的擔憂一樣多。」

俄羅斯2月底入侵烏克蘭，本來為馬克龍帶來所謂「旗聚效應」的支持度加成效果，但隨着戰爭和制裁對法國經濟（尤其是通脹）影響逐漸浮現，馬克龍政府面對無力遏止物價飈升的質疑。這給予馬林勒龐和梅朗雄的拉票機會，尤其是自黃背心示威以來，馬克龍被詬病不了解中下階層的民生疾苦。馬克龍上周五在網媒Brut發表的選前最後訪問中，指馬林勒龐大打恐懼牌，只懂發表短視建議，社會項目大計「虛假」，根本財政上無法負擔，而且會嚇走國際投資者，造成龐大就業職位流失。

選民感「選舉無用」挫投票率

今屆大選還有另一變數——投票率。本月Ifop民調發現，八成受訪者覺得今屆大選「低質素」，投訴缺乏新的政治思想或願景，對新冠疫情、俄軍侵烏以至生活水平危機等問題無甚解決方案。《世界報》民調也指，僅75%受訪者對選舉感興趣，比上屆大選同期民調低7個百分點，恐會重演2002年大選低投票率的現象。當年大選爆出法國政治史上最大冷門，老勒龐淘汰社會黨的若斯潘，打破傳統兩大黨壟斷，但在次輪投票慘敗予時任總統希拉克。有民調主管指出，當年也有像現時「選舉無用」的民意氣氛，促使選民傾向投「抗議票」。

（金融時報/華爾街日報/法新社/衛報/世界報/中央社）

（法國大選）